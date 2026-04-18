La entrenadora del Union Berlín pierde en su debut y las redes la sentencian: «Vete a la cocina»

El Unión Berlín no tuvo una fiesta en el debut de la entrenadora Marie-Louise Eta. Después de hacer historia siendo la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en un partido de las cinco grandes ligas europeas, su primer partido terminó con una dura derrota ante el Wolfsburgo (1-2). Un equipo que es penúltimo en la Bundesliga y que no tardó en provocar una tormenta en las redes sociales del club alemán al llenarse de comentarios machistas.

Elegida a sus 34 años como primera técnica interina por la directiva de su club hasta el final del curso inicialmente, tras la destitución de Baumgart y después de trabajar ya como asistente del primer equipo masculino del Unión Berlín, Marie-Louise Eta aceptó el reto. «Estoy encantada de que el club me haya confiado esta tarea desafiante», proclamó. Sin embargo, su debut no fue el esperado.

En su estadio, el An der Alten Försterei de Berlín, ante unos 22.000 espectadores, completamente llenas, animadas y ruidosas las gradas, con un ligero retraso por el humo verde de las bengalas de la hinchada visitante de Wolsburgo, se produjo un hito histórico. Insólito hasta ahora. Fue el foco del inicio del partido. Los planos de las cámaras captaron sus gestos, su expectación, sus movimientos.

La protagonista indiscutible. Tranquila, concentrada, de pie en el área técnica, aplaudió al inicio a su equipo, en el que incluyó cuatro cambios; dio instrucciones casi constantes y asumió resignada, negando con la cabeza, los dos goles que encajó el Unión Berlín en apenas 46 minutos. Cierto es que apretó en el tramo final con un gol de Oliver Burke, pero no llegó a tiempo para soñar con un punto histórico. Pero el infierno iba a llegar después.

Comentarios machistas contra la entrenadora del Unión Berlín

A los pocos minutos de que el árbitro pitase el final del partido, las cuentas oficiales del Unión Berlín se llenaron de comentarios muy críticos hacia la entrenadora, especialmente machistas: «Una entrenadora mujer y pierde. ¡Ningún hombre normal escuchará a una mujer en el vestuario; su lugar está en la cocina!», escribió un usuario. «¿Pensamos que una mujer nos daría puntos?», publicó otro. «Al fin y al cabo es una mujer», «Será la primera mujer en descender un equipo a la segunda división alemana», «Solo una mujer perdería contra este Wolfsburgo», «Ahora es hora de un nuevo entrenador. Estoy a favor de esta drag queen».

Estos y muchos más que también tuvieron una rápida reacción de aficionados para defender a su entrenadora y denunciando los ataques machistas: «Cierra los comentarios, Marie, no mereces a hombres tan frágiles como esos», «Qué asco, qué sexistas se han juntado aquí en los comentarios», «Definitivamente no es su culpa que hayamos perdido!».

Previamente, Marie-Louise Eta, ya había reconocido en su presentación como entrenadora que sabía que iba a sufrir insultos sexistas: «Soy consciente del tema del sexismo y sé que mi contratación tiene un impacto simbólico. Para mí, sin embargo, siempre se ha tratado exclusivamente de fútbol y de las personas con las que tengo la suerte de trabajar», comentó.

Tras esta derrota, el Unión Berlín suma cuatro partidos consecutivos sin ganar y es undécimo en la clasificación. En cambio, el Wolfsburgo rompió su mala racha de tres meses sin ganar y sueña con la permanencia con tres puntos que, más allá del resultado, han provocado el grave problema que hay en el mundo del fútbol con el machismo.