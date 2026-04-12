Designación histórica: el Union Berlín contrata a una mujer como entrenadora de su equipo masculino

El Union Berlín, de la Bundesliga alemana, ha tomado una decisión histórica. Ha decidido destituir al que era su entrenador hasta el momento, Steffen Baumgart, tras los últimos resultados y ha contratado a Marie-Louise Eta para lo que resta de temporada. Se convierte así en la primera entrenadora principal de la historia de la liga germana y de las cinco grandes ligas europeas.

La derrota del sábado ante el Heidenheim (3-1), que supuso la tercera jornada consecutiva sin ganar, precipitó el despido de Baumgart –al frente del conjunto berlinés desde diciembre de 2024– y de sus entrenadores adjuntos, Danilo de Souza y Kevin McKenna. El equipo de la capital alemana es undécimo con 32 puntos, siete sobre los puestos de descenso.

El director de fútbol profesional masculino del Union, Horst Heldt, confirmó que Marie-Louise Eta había aceptado asumir el cargo de entrenadora de forma interina para las últimas cinco jornadas de la temporada. Será la primera mujer en dirigir un equipo masculino de la Bundesliga como entrenadora principal.

«Hemos tenido una segunda mitad de temporada enormemente decepcionante hasta ahora y no nos dejaremos cegar por nuestra posición en la liga. Nuestra situación sigue siendo precaria y necesitamos puntos urgentemente para asegurar nuestra permanencia. Hemos decidido empezar de cero», indicó Heldt, que reconoció la falta de confianza tras lograr solo dos victorias en catorce partidos desde el parón.

Tras ser nombrada entrenadora del equipo, Eta insistió en que la salvación aún no estaba asegurada. «Estoy encantada de que el club me haya confiado esta desafiante tarea. Uno de los puntos fuertes del Union siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de unir fuerzas en situaciones como esta. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos cruciales con el equipo», apuntó.

Para Eta, que se hará cargo del equipo femenino de la Bundesliga del club a finales de este año, la tarea no es un territorio totalmente desconocido. En 2023, se convirtió en la primera mujer en ejercer de entrenadora asistente en la historia de la Bundesliga en el Union Berlin. También hizo historia al convertirse en la primera mujer asistente en la Liga de Campeones masculina. Eta fue nombrada entrenadora principal del equipo sub-19 del club en marzo de 2025.