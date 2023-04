La enigmática desaparición de Dembélé de los planes del Barça

Ousmane Dembélé sigue sin reaparecer y ya van casi dos meses y medio desde que cayó lesionado Montilivi, a finales de enero. Lo que parecía una lesión menor, de unas semanas, se alargó a un mes y medio y ya van por dos y medio y puede alcanzar los tres meses de duración. El parte oficial fue lesión en el recto anterior del muslo izquierdo y desde el Barça, en consonancia con los servicios médicos del club, se optó por un tratamiento conservador. Desde dentro achacan su lenta recuperación a dos factores.

Llegó el partido del Girona, al que según algunos podría llegar el francés a estar disponible –y Pedri–, pero no fue así. Xavi confesó que lo dejaba fuera de la lista de convocados «porque las sensaciones no son buenas», dejando claro que aún faltaba, que todavía no estaba listo. «Ya dijimos que esto va de sensaciones y las sensaciones no fueron buenas. No queremos correr ningún riesgo, ninguno. Las sensaciones son las que van a marcar un poco su regreso. Solo eso».

Y casi dos meses después de su lesión, las sensaciones con Dembélé siguen siendo malas, no óptimas, ¿pero por qué? Desde el Barça se desliza que son dos los factores que están retrasando su regreso, que no llegue a tiempo para ayudar al equipo de Xavi en este tramo final de la temporada, al menos no tanto como desearían el propio jugador y el cuerpo técnico.

Según el diario Ara, el principal problema que está atravesando Dembélé con esta lesión es su lenta recuperación. La cicatrización del recto anterior del muslo izquierdo está yendo muy despacio, más de lo esperado, y eso está llevando a que los plazos que se habían puesto no se estén cumpliendo, posponiéndolo una y otra vez, sin tener en cuenta además que ha sufrido alguna que otra recaída durante todo este lapso de tiempo.

Y es que desde el club, a diferencia de Sergi Roberto que sí se operó con el doctor Pruna tras una lesión similar, con Dembélé se optó por un método conservador ya que se pensaba que era la mejor decisión teniendo en cuenta el historial médico y de lesiones del francés, especialmente desde su aterrizaje en Barcelona. Los primeros años del jugador en el club fueron más noticiosos por su ausencia que por su disposición en el campo.

Pero no es el único motivo por el que se cree en el Barça que esto esté yendo más lento de lo esperado. Desde la entidad, según el mencionado medio, se cree que el Ramadán tampoco está beneficiando lo más mínimo a que la recuperación cumpla los tiempos esperados ya que el francés vive durante esta celebración un fuerte ayuno y que durante los entrenamientos del equipo éste no se hidrata en ningún momento.

Es por eso por lo que el Barça ha decidido esperar a que Dembélé finalice el Ramadán y vuelva a hábitos alimenticios normales para que se plantee su readaptación al grupo y regrese a los terrenos de juegos. Desde el club no quieren arriesgar lo más mínimo para así evitar cualquier mal mayor, ya sea en forma de recaída o nueva lesión.