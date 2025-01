La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi está dando la vuelta al mundo. Ambos están inmersos en un proceso de divorcio y además se van a ver las caras en los tribunales por varias denuncias cruzadas. Además, no paran de lanzarse ataques públicos pese a que tienen dos hijan en común, algo que no parece importar demasiado a ninguno de los dos. Ahora la cosa ha ido más allá, y es que una de las empleadas del hogar del todavía matrimonio ha añadido más leña al fuego.

Tal y como cuenta Analí en el programa de televisión argentino Los Ángeles de la mañana, Wanda Nara y Mauro Icardi todavía le deben varios meses de trabajo: «Se pelean por las herencias y no tienen para pagarme. No debe ser nada bueno si viene de Wanda y Mauro, quilombo seguro. Lo único que te cuento es que a mí no me pagaron nada de lo que me deben, se pelean por las herencias y no tienen para pagarme lo que me deben a mí, eso es lo más triste, la verdad que es una vergüenza».

«Ella no tiene vergüenza por nada ni por nadie, ni de su persona tiene vergüenza. Ella pasó año nuevo acá también (Punta del Este) estuvo cerquita y no nos vimos. Por suerte no nos cruzamos, porque el día que me los cruce les voy a decir de todo, que me paguen lo que me deben primero», añade la mujer, que está harta y quiere cobrar el dinero que le deben por las labores domésticas que realizaba en casa de ambos.

Icardi contra Wanda Nara

Poco después de confirmar su relación con la China Suárez, Mauro Icardi publicó un extenso comunicado en su perfil de Instagram, donde contó toda su verdad acerca de la guerra que mantiene con Wanda Nara, con la que se verá las caras en los tribunales por varios asuntos. El delantero del Galatasaray desmintió las últimas declaraciones de su ex mujer, cuestionó su comportamiento y detalló cómo esto afecta a sus hijas. Además, el futbolista se dirigió a L-Gante y defendió a su actual pareja.

En los últimos días, tanto Icardi como la China Suárez compartieron diversos contenidos en redes sociales que sugerían su relación. Finalmente, el futbolista oficializó el romance y aprovechó para lanzar un fuerte comunicado contra Wanda Nara por lo ocurrido durante las últimas semanas con las hijas que tienen en común, harto de que ella publique «falsedades» acerca de esos temas familiares.

«Como todos saben, no es mi estilo ventilar temas relacionados con mis hijas, ya que siempre hemos respetado lo dispuesto por un Juez y un Defensor de Menores. Sin embargo, me veo obligado a responder ante todas las crueles mentiras que la madre de mis hijas está difundiendo. No puedo permitir que mi silencio sea interpretado como aceptación de sus falsedades», inició Icardi.

En su mensaje, Icardi relató distintos episodios conflictivos. Por ejemplo, recordó cuando fue desalojado de su hogar en Santa Bárbara tras una denuncia falsa de violencia. «Me excluyeron de mi departamento con una denuncia falsa de violencia. Además, esa madrugada, antes de ser operado de una lesión de rodilla, sufrí otro allanamiento con la acusación de posesión de armas, que resultó ser negativa. No tenía armas, no violenté a nadie, estaba durmiendo solo», aclaró.

Por otro lado, Icardi señaló que, pese a que la justicia había determinado que sus hijas debían estar con él el 13 de diciembre, Wanda no se las entregó y permaneció incomunicada hasta el 17 de diciembre mientras viajaba con su «novio» por Europa. Según el jugador, Wanda Nara había mantenido una relación extramatrimonial durante tres años mientras le aseguraba a él y a sus hijas que solo era «un amigo».