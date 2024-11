Emocionante homenaje a Rafa Nadal: «Me voy tranquilo por el legado humano que dejo»

Las luces del Martín Carpena volvieron a perder fuerza hasta apagarse por completo de nuevo para volver a dar paso a un tenista, Rafa Nadal, que ha brillado con fuerza a lo largo de toda su carrera y lo hace con más intensidad durante la madrugada de este miércoles.

«Las gracias las tengo que dar yo a tanta gente. han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas. Me ayudabais a ganar en los momentos buenos y en los malos me empujabais para levantarme. Quiero generalizar al mundo. me he sentido un afortunado por haber sentido el cariño en todos los lugares y, especialmente, aquí en España», inició.

Continuó fiel a sus valores. «Quiero felicitar al equipo neerlandés de la Copa Davis y agradecer al equipo español haberme permitido vivir la ilusión de jugar otra vez este torneo. No ha salido cómo hubiéramos querido. He dado todo lo que tenía. Os quiero agradecer todo. Muchos de los momentos más emocionantes de mi carrera los he vivido con tenistas que están hoy aquí. Lo hemos disfrutado y hemos conseguido cosas muy bonitas juntas, estoy seguro de que así será. Mil gracias a todos».

«La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. No estoy cansado de jugar al tenis. Simplemente ha llegado un momento en el que el cuerpo no da para más. Hay que aceptar la situación. Hecho de mi hobbie una carrera y más longeva de lo que hubiera imaginado. Equipo, amigos… no quiero personalizar y olvidarme», aseguró antes de agradecer el apoyo de su familiar en particular.

«Habéis sido todos una parte inolvidable para mí todos estos años. He intentado mantener durante toda la vida al equipo, a la familia cercana y eso me ha llevado a tener una relación personal que va mucho más allá que toda nuestra carrera. Sin vosotros esto no hubiera sido posible», detalló sobre su equipo.

Su legado tenístico ya está en marcha. «A toda la industria del deporte, muchas gracias. Somos un deporte global. Seguimos moviendo masas y animo a continuar con el camino que llevamos tanto tiempo recorriendo. Me retiro, pero espero seguir siendo un gran embajador para el tenis. Es lo que he intentado toda mi vida, esforzarme para cumplir objetivos y mejorar. Lo he intentado hacer desde el respeto y humildad».

«He intentado ser buena persona, que es lo más importante en este mundo. Me voy del tenis habiendo encontrado muchísimo amigos en el camino. Es difícil acordarme de todos, pero realmente creo que me voy con la tranquilidad de haber dejado un legado no solo deportivo. Muchísimas gracias por todo».

«Quiero despedirme agradeciendo a mi familia, que nunca me ha fallado. Han estado conmigo en los momentos malos y me han mantenido con los pies en el suelo cuando todo iba bien. Eso hace que lo que viene en el futuro sea más fácil de llevar. Todos los cambios llevan un proceso de adaptación, pero he recibido una educación que me permite ser consciente de que he hecho todo lo que dependía de mí», cerró su intervención.