¿Se eliminan las tarjetas amarillas después de los ‘playoff’ de Champions League?

La nueva UEFA Champions League 2024-2025, además de producir un cambio en el formato de la fase de grupos, que se convirtió en una Liga unificada de 36 equipos, ha modificado ciertas normas y reglamento con tal de conseguir una experiencia mucho más apasionada en la competición del viejo continente. En las siguientes líneas, trataremos una cuestión que, lógicamente, preocupa y mucho a los jugadores de los equipos clasificados para el mejor torneo a nivel de clubes del mundo: ¿Cuándo se eliminan las tarjetas amarillas después del playoffs?

Sanción por acumulación de tarjetas amarillas

El reglamento es bastante claro en este aspecto y no deja lugar a dudas. Desde el inicio de la Fase Liga, un futbolista será suspendido durante un partido por acumular tres tarjetas amarillas. A partir de ahí, esta normativa se modificará a dos, es decir, si el jugador en cuestión, tras haber sido sancionado por primera vez en una edición de la competición, volverá a ser ‘castigado’ al recibir dos más (quinta, séptima, novena…) sin importar si estas no se producen en partidos consecutivos, según estipula el artículo 63.02 de la UEFA:

«En caso de precauciones repetidas: antes de la fase de liga, los jugadores y los dirigentes del equipo son suspendidos para el siguiente partido de la competición después de tres amonestaciones que no resultaron en tarjeta roja, así como después de cualquier amonestación posterior con números impares (quinta, séptima, etc.). Excepcionalmente, después de completar cada dos rondas en una competición de clubes de la UEFA (es decir, la Liga de Campeones de la UEFA y/o la Liga Europa de la UEFA y/o la Liga de Conferencia de la UEFA) en la que un jugador estaba registrado en la lista de un club y era elegible para jugar, el número de amonestaciones que ese jugador recibió y que no resultaron en una suspensión por amonestación repetida se reduce en uno. A partir del primer partido de la fase liguera, los jugadores y dirigentes del equipo quedan suspendidos para el siguiente partido de la competición tras tres amonestaciones que no hayan dado lugar a tarjeta roja, así como tras cualquier amonestación posterior con números impares (quinta, séptima, novena, etc.)».

