Ecclestone echa flores a Donald Trump: «Es lo mejor que le podría haber pasado al mundo»

Bernie Ecclestone ha alabado a Donald Trump tras su regreso a la presidencia de Estados Unidos durante una entrevista concedida a ‘The Telegraph’. El ex patrón de la Fórmula Uno no se ha cortado en echar flores al político republicano: «Trump es lo mejor que le podía pasar al mundo».

«Como he dicho desde el primer día, (Trump) es un negociante. Él lo dice así: ‘Vale, ¿no quieres que haga esto? Pues esto es lo que quiero que hagas. Así que hagamos un trato. Yo retrocederé un poco, pero tú tienes que despertar’. Es un buen negociante», recalcó Ecclestone, quien habló sobre su larga y agitada vida en la mencionada entrevista con el medio británico.

Se trata de unas declaraciones que podrían haber salido directamente de la misma boca de Trump, quien muestra los mismos rasgos autoritarios que Ecclestone cuando dirigía en el pasado la Fórmula Uno. Ecclestone y Trump mantienen una muy buena relación. De hecho, hace quince años, el británico intentó organizar un Gran Premio por las calles de Manhattan, y el magnate neoyorquino le ayudó a dar forma a la idea.

Sin embargo, Trump le puso una sola condición a Ecclestone: todo debía llevar su nombre. «Al final le dije: ‘¿Sabes qué? Lo único en lo que no has pedido que aparezca tu nombre es en el papel higiénico’». En cualquier caso, Ecclestone siente un gran respeto por Trump. «Me hubiera encantado tenerle como socio en mi negocio de coches usados», aseguró el británico.

«Hamilton no durará en Ferrari»

El antiguo jefazo de la F1 también tuvo palabras en su entrevista para Lewis Hamilton, a quien le auguró un mal año con Ferrari para esta nueva temporada. Y es que Ecclestone no cree en absoluto que vaya a cumplir los dos años de contrato que ha firmado.

«No va a durar tanto (dos años de contrato). Piero Ferrari, quien lo ha fichado, aún cree que ha hecho lo correcto. Espero que sea así. Espero que no se lanzado sin pensarlo y acaben deseando no haberlo hecho», declaró Ecclestone.

«No creo que Lewis tenga la misma atención en Ferrari. Primero, el equipo está contento con Charles Leclerc, su compañero de equipo. Charles habla su idioma, así que cuidarán de él. Incluso aunque Lewis lo haga bien, seguirá teniendo muchos enemigos, porque es el recién llegado», agregó.