Duplantis arrebata la gloria en los Laureus a Carlos Alcaraz

Armand Duplantis vuelve a sonreír con un trofeo entre las manos. Lo sostiene con argumentos, los aglutinados a lo largo de todo 2024, cuando convirtió lo excepcional en cotidiano. Se colgó el oro en todo lo que compitió. Oro en Europeo, Mundial y Juegos Olímpicos y la continua mejora de los registros históricos, los que él ha ido batiendo constantemente.

Sus triunfos le siguen dando réditos al sueco-estadounidense, que este lunes ha sido galardonado con el premio Laureus que le acredita como mejor deportista del 2024. Se lo arrebata, entre otros, a Carlos Alcaraz, que también estaba nominado al galardón con sus dos Grand Slams y la plata olímpica como principales argumentos.

Los premios Laureus son los galardones más importantes y prestigiosos en el mundo del deporte. Cada año desde el 2012 reconocen a deportistas de todas las modalidades entre ocho categorías. En esta edición Duplantis se ha impuesto al mencionado Carlos Alcaraz, Tadej Pogacar, Leon Marchand, y Max Verstappen, el resto de nominados a la categoría.

«El atletismo es un deporte muy individual y quizá esto ayude a unir a la gente, porque la otra persona no afecta. Compites contra ti mismo. Hay mucha camaradería, mi situación quizá sea muy específica, algo que atrae a la gente, que tú subas o no subas no depende de los demás. Al crecer tenía gran pasión, me encanta el deporte en general haber sido nominado a este premio ya es algo fantástico, me cuesta creerlo», afirmó el atleta.