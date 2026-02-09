Dro lanza otro dardo al Barcelona en su debut con el PSG: «París es el mejor lugar para mí»

Dro Fernández ha comenzado una nueva vida en el Parque de los Príncipes. El joven mediapunta de 18 años debutó el pasado domingo ante el Marsella después de una salida convulsa del FC Barcelona. Sin embargo, el futbolista ha encontrado esa confianza que tanto echó de menos con Hansi Flick gracias al apoyo y confianza de Luis Enrique.

Aunque solo fue el último cuarto de hora con el PSG goleando en el clásico francés, para Dro fue un gesto el hecho de poder jugar un partido de esa dimensión y en el vigente campeón de Europa. «Jugar aquí es increíble. Tenía muchas ganas de venir aquí y descubrirlo. Sabíamos que el Marsella un equipo muy difícil, pero si hacíamos las cosas bien, les resultaría difícil incomodarnos en nuestro campo. Sí, fue un partido muy especial. Espero estar aquí muchos años y vivir muchas experiencias», comentó en sus declaraciones después de terminar 5-0.

El técnico asturiano quería ver de cerca cómo iba a funcionar rodeado de jugadores de talla mundial. Tuvo buenas intervenciones jugando por dentro e intentando algún que otro movimiento para hacerse notar y empezar a ganar puntos para Luis Enrique, el hombre que le hizo salir del Barcelona: «Es un entrenador increíble. Todo el mundo me lo decía y esa es una de las razones por las que fiché aquí. Confía mucho en los jugadores jóvenes. París es el mejor lugar para mí» explicó Dro Fernández.

También culminó su felicidad en sus redes sociales acompañada de sus primeras fotos en el estadio del PSG: «Un día inolvidable. ¡Vámonos París!», escribió en su perfil de Twitter.

La salida de Dro duele en el FC Barcelona

El club azulgrana sintió con dolor cuando Dro Fernández comunicó que no seguía en el FC Barcelona. A pesar de que fue una apuesta ilusionante desde que despuntaba en la Masía, la gira de pretemporada con el primer equipo no fue suficiente para que diera un paso al frente.

Flick no le dio los minutos necesarios para convencerle. Solo fue titular en dos partidos de la temporada y desde principios de diciembre ante el Atlético se quedó en el banquillo buscando una oportunidad que se cansó de esperar. Fue entonces cuando llegó el PSG para quitarle a su perla, y eso no gustó en el Camp Nou: «Estoy decepcionado. Él también lo sabe, pero me encanta. Aquí hubiera tenido un gran futuro. Tomó una decisión diferente, que he de respetar, esto es fútbol», comentó Flick en su momento.

Sin embargo, Dro ahora es feliz en París con un Luis Enrique que buscará exprimir todo su potencial. El futuro dirá si el Barça se arrepiente de dejarle escapar ante un rival directo para ganar la Champions.