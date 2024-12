Drama en Dallas: Doncic se lesiona con los Mavericks y se temen lo peor

Los Dallas Mavericks vivieron un día de Navidad de auténtica pesadilla. Luka Doncic se retiró lesionado ante los Minnesota Timberwolves y encima perdieron (99-105). El esloveno llegaba ya tocado al partido y a 2:31 del final del segundo cuarto tuvo que retirarse con dolor en la pierna izquierda. Un mal apoyo tras hacer una finta acabó con la estrella de los Mavs. La imagen hizo dejó helado el American Airlines Center.

El ex del Real Madrid se fue al banquillo directo dolorido y ya no volvió a entrar en todo el partido. Hasta el momento de la lesión, Luka llevaba 16 minutos en cancha, en los que firmó 14 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Sus compañeros se quedaron desolados tras ver el percance de su estrella. «Es doloroso para todos nosotros», señaló Kyrie Irving tras el partido ante los Timberwolves en el que anotó 39 puntos.

En ausencia de Doncic, Irving se erigió como la estrella del equipo. El base de los Mavs cruza los dedos para que su compañero se recupere lo antes posible: «Rezo para que Luka tenga una pronta recuperación. Por más largo que sea el plazo, vamos a tener que adaptarnos. Es la naturaleza del negocio. Con suerte, se tomará su tiempo y volverá cuando esté listo». Jason Kidd, entrenador de los Dallas Mavericks, se sumó a estas reacciones: «Esperamos que esta sea su última lesión, y que no sea demasiado grave».

Luka Doncic went back to the locker room after an apparent injury on this play. pic.twitter.com/R8xlcLdeHQ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 25, 2024