Histórico Luka Doncic: nuevo triple-doble con el que supera a Wilt Chamberlain

Luka Doncic continúa batiendo récords en la NBA y en la madrugada de este domingo con otro triple-doble ha superado a toda una leyenda como Wilt Chamberlain. Los Dallas Mavericks ganaron a domicilio a Toronto Raptors (118-125) con una actuación espectacular del esloveno (30 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) y lograron su séptima victoria consecutiva en la fase regular de la Liga estadounidense, estableciendo así la mejor racha del campeonato, sólo seguidos por Atlanta Hawks con seis.

Los Dallas tuvieron que resistir en el inicio del curso sin su máxima estrella, pero desde que se reincorporó, Doncic está adaptándose a pasos agigantados y a ritmo de partidazos, como este último en el ScotiaBank Arena. El esloveno tuvo unas molestias de muñeca, lesión complicada en el baloncesto, la cual ha dejado atrás para superar a un mito en la NBA.

Con este triple-doble, su segundo seguido, se ha aupado al séptimo puesto histórico del campeonato norteamericano. Con 79 dobles dígitos en las tres parcelas, adelantó a James Harden, aun en activo, y también a Wilt Chamberlain. Además, Doncic se está instaurando en un gran triplista, como así demuestran sus datos de tres más recientes: seis de 13 esta madrugada y 40,5% de acierto en los últimos diez encuentros.

Doncic y los suyos consiguieron el decimosexto triunfo de Dallas Mavericks, que superan de largo a las ocho derrotas de ese balance. Esta buena dinámica después de muchas críticas y dudas y les deja igualados en la segunda posición de la conferencia oeste con los Memphis Grizzlies y a dos de los Oklahoma City Thunder.

Nuevo récord de Doncic

Lo de Doncic en la NBA es histórico. Y no es sólamente una forma de hablar debido a que el esloveno no cesa de batir récords de puntuación y precocidad. En esta ocasión es sentido literal. El ex jugador del Real Madrid pasó hace unos meses a cobrar el contrato más alto que jamás se había firmado en la historia de la mejor Liga del mundo de baloncesto. Su presencia en el mejor quinteto del curso, por quinto año consecutivo, le permitió cobrar 346 millones de dólares en cinco temporadas.

Doncic, estrella absoluta de los Dallas Mavericks desde su llegada a Estados Unidos, firmó una extensión de contrato por cinco años, cobrando la cifra más alta de la historia de la NBA. El base consiguió llevar a la franquicia a las finales de conferencia en 2022, en la que los Golden State Warriors se acabaron llevando la serie de forma clara (4-1). Su equipo cayó en la final de 2024 contra Boston Celtic por un resultado idéntico al de su primer anillo perdido, por lo que ganar la Liga es la gran cuenta pendiente del esloveno.