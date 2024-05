Luka Doncic tendrá el mayor contrato de la historia de la NBA

Lo de Luka Doncic en la NBA es histórico. Y no es sólamente una forma de hablar debido a que el esloveno no cesa de batir récords de puntuación, precocidad, etc. En esta ocasión es sentido literal. El ex jugador del Real Madrid va a pasar a cobrar el contrato más alto que jamás se ha firmado en la historia de la mejor liga del mundo de baloncesto. Su presencia en el ‘Mejor Quinteto’ del curso, por quinto año consecutivo, le va a permitir cobrar 346 millones de dólares en cinco temporadas.

Doncic, estrella absoluta de los Dallas Mavericks desde su llegada a Estados Unidos, va a firmar una extensión de contrato por cinco años cobrando la cifra más alta de la historia de la NBA. El base consiguió llevar a la franquicia a las finales de Conferencia en 2022 y, aunque los Warriors se acabaron llevando la serie de forma clara (4-1), este año puede ser el primero en el que el esloveno tenga opción de luchar por el anillo.

Los texanos se encuentran en una nueva final de Conferencia, esta vez contra los Timberwolves de Minnesota y, de momento, los de Doncic controlan la serie 3-0. Es decir, están a solo una victoria de llegar a la final de la NBA, donde tendrán que medirse a Boston Celtics que ha dejado en la cuneta a Indiana Pacers.

Indudablemente, Luka es el jugador franquicia, aunque esta temporada se encuentra secundado ni más ni menos que por Irving, cuyas actuaciones están rayando la perfección durante estos playoffs. Por ello, el esloveno está aún dentro de un contrato de cinco años por el que va a percibir 215 millones de dólares y que finaliza en 2027, pero su presencia en el Mejor Quintento de la NBA le va a permitir firmar uno nuevo, a partir de este próximo verano, que es el más grande de la historia.

Doncic firmará un supermáximo

El base de los Mavericks cobrará en la temporada 26/27 casi 60 millones de dólares. Una cifra que irá creciendo año tras año hasta llegar a los casi 79 millones que se embolsará en el curso baloncestístico 30/31, una cifra que no va a ser la más alta en una sola temporada, pero que se va a quedar muy cerca. En este caso, será el jugador de Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, el que percibirá más de 80 millones de dólares por un sólo año, también beneficiado por el nuevo convenio y por su presencia en el ‘Mejor Quintento’. El canadiense, al igual que Doncic, podrá firmar un contrato supermáximo.

Los criterios para este tipo de contratos cambiaron con el acuerdo que se alcanzó en el último convenio. El límite para las prolongaciones de los jugadores veteranos que ya han dejado atrás la extensión del contrato rookie aumentan: se pasó del 120% al 140% del salario anterior como punto de partida para la renovación. De esta forma, se premia que los jugadores prefieran permanecer en sus franquicias antes que salir al mercado como agente libre o con contrato en vigor para firmar una cantidad de dinero más alta.