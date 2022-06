Dos ofertas millonarias marcan el futuro de Jesé Rodríguez

Jesé Rodríguez podría estar preparando para una nueva aventura en su carrera profesional. El futbolista canario no ha recibido por el momento ninguna propuesta de renovación con la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí tiene sobre la mesa dos suculentas ofertas lejos de España: en Arabia y Turquía. Ambas supondrían una importante suma para el delantero, que podría ver triplicada su ficha actual.

La etapa de Jesé Rodríguez en la Unión Deportiva Las Palmas acabará este verano. El delantero canario no ha conseguido convencer a la directiva del club y, además, ha habido ciertas tensiones con el entrenador, García Pimienta, tras la eliminatoria de ascenso ante el Tenerife. Jesé fue muy crítico con el planteamiento de su técnico y las palabras del futbolista no han sentado nada bien en el vestuario, como reconoció el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Ramírez.

El contrato de Jesé Rodríguez con la Unión Deportiva Las Palmas finaliza el próximo 30 de junio, y todo indica que no habrá renovación por parte del club canario, pues ambas partes se han distanciado. No obstante, el futbolista está tranquilo, pues no le faltan ofertas, aunque eso sí, le tocará hacer las maletas lejos. El delantero tendría dos ofertas bastante generosas, una de un club de Turquía y otra de Arabia, dispuestos a triplicarle el salario y ofrecerle una nueva aventura en el fútbol.

Mientras toma una decisión sobre su futuro, Jesé Rodríguez disfruta estos días de unas vacaciones en Dubai su pareja Aurah Ruiz y su hijo Nyan, antes de la celebración de su boda este verano en Canarias. “Ahora es difícil decidir o pensar en mi futuro, le tengo mucho cariño a este club. Hablaremos”, dijo hace unas semanas, aunque con el paso de los días su futuro pinta lejos de la Unión Deportiva Las Palmas.