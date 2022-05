La ex de Jesé Rodríguez y madre de dos de sus hijos amenaza al futbolista: «Te veré llorar»

Jesé Rodríguez sigue siendo noticia por cuestiones extradeportivas pese a la estabilidad de su relación con Aurah Ruiz. El futbolista canario de Las Palmas está dando mucho que hablar estos días a raíz de unas duras y polémicas declaraciones de su ex pareja Melody Santana, madre de sus dos hijos mayores.

«Qué triste, me das pena. Cuánta inmadurez en esa cabeza. El daño se lo haces a otros, no a mí. Te veré llorando viendo la metedura de pata que has hecho. La riqueza empieza por la mente y donde no hay neuronas no se puede. Te lo advertí un día, en esta vida todo pasa factura y contra mí NO vengas», ha arrancado la también canaria en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙈𝙚𝙡𝙤𝙙𝙮 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙖𝙣𝙖 💎✨ (@melody.santanaa)



«Melody no es mala. Melody se cansó de aguantar payasas y payasos de circo, porque eso es lo que es tu vida real. Un bendito circo y caos y los míos no van a pagar tus platos rotos, te lo aseguro… donde las dan, las toman… ACCIÓN», ha añadido Melody Santana sin mencionar en ningún momento a Jesé Rodríguez pero refiriéndose a él.

A ella precisamente se refería hace unos meses Jesé Rodríguez en unas palabras que trajeron cola: «Esperando el próximo movimiento, todo tiene consecuencias y ninguna se va a ir de rositas. Déjenme en paz y vivan su vida. Les guste o no siempre seré el papá de todos mis hijos. Podría decir miles de cosas pero voy a dejarlo así porque yo no vivo de lo que ustedes ahora quieren vivir, o de lo que tú quieres vivir. Gracias a Dios gano dinero durmiendo. Sigan mamando, hablando y asesorándose. Están bien perdidas, o perdida».