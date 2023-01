Donde todo empieza

Argentina es tendencia. Desde su conquista del Mundial, el país de Diego y Lionel copa la actualidad. No es cosa baladí, y menos cuando hablamos de una nación tan necesitada de alegrías y donde el deporte en general, y el fútbol en particular, alcanza hitos de una aleación compuesta de idolatría y mística.

Con estos pormenores llega la primera Vuelta UCI Pro Series de la temporada. La provincia de San Juan acogerá siete etapas después de dos años de ausencia, con pandemia por en medio. Se trata de la vuelta más importante de Hispanoamérica. Los principales equipos continentales del continente americano participan y tienen, en esta prueba, el vértice de su temporada. Algo así como su Tour particular. Equipos colombianos, argentinos, panameños, ecuatorianos, la selección de Chile, Argentina, Uruguay e Italia estarán en la partida, junto a equipos de solera y reconocimiento como el Movistar, Astana, Bora, Trek, Bora e Ineos.

En San Juan debutó como profesional Remco Evenepoel. No en vano, es el último vencedor de la carrera. Hace semanas que rueda por la Argentina con su equipo el Soudal Quick-Step y su espléndido maillot arcoiris. Como es sabido, Evenepoel destacó de juvenil en el fútbol y, encontrándose en el país del fútbol, no han tardado en invitarle a un partido y endosarle la casaca del Boca Juniors con su nombre en la espalda. Otro ex campeón del mundo que no suele faltar a la cita ciclista de referencia es Peter Sagan. Enamorado de Argentina y de sus virtudes, el checo ha reconocido en muchas ocasiones que la Vuelta de San Juan es una de sus preferidas.

Otra de las novedades de relumbrón es que está previsto el regreso a la élite de Egan Bernal, después de su casi fatal accidente en la primavera pasada. Seguro que Óscar Sevilla ha tenido mucho que ver en ello. El español de Colombia, buen amigo de Bernal seguirá un año más en el pelotón a sus cuarenta y cinco años. Sevilla tendrá de compañero al fatídico Superman López en el Team Medellín, un hecho que invita a pensar que estamos ante una nueva y muy diferente etapa profesional del controvertido ciclista.

La provincia de San Juan abre fuego en la otra latitud. Oportunidad para descubrir talentos de allende los mares y los primeros ganadores del año. Además de los Movistar, veremos otros españoles con el Eolo Kometa de Contador, que debutará en tierras argentinas. Los sanjuaninos y sanjuaninas tienen a gala ser grandes aficionados. Decoran sus calles y paseos, sabedores de que son algo más que anfitriones. El planeta ciclista les observa, después de largos meses de abstinencia ciclista.

El Alto del Colorado volverá a dictar sentencia en la general, entre recorridos ideales para este arranque de temporada, entre los que se combinan circuitos potencia para velocistas, con finales para rodadores.