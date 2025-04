Doncic se da una homenaje en su vuelta a Dallas

El hijo pródigo volvió a casa y lo hizo con una exhibición. Luka Doncic volvió a Dallas en un partido lleno de emociones y un intenso homenaje hacia su persona que reflejan la leyenda que es. El esloveno no pudo contener las lágrimas tras ver el emotivo recibimiento que le habían preparado. Pese a ello, el base no tuvo piedad de su ex equipo y se lució en pista como en los viejos tiempos en el American Airlines Center. Los Angeles Lakers lograron un triunfo vital por 112-97 sobre los Mavericks, con 45 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y cuatro robos.

De la leyenda de los Mavericks Dirk Nowitzki al fenómeno de la NFL Patrick Mahomes, nadie en Dallas quiso perderse el primer regreso de Doncic al American Airlines Center, el estadio que fue su casa durante seis temporadas y media, y el esloveno supo convertir la emoción previa al encuentro en motivación. Allí ha vivido grandes noches de gloria que le han catapultado a lo más alto de la NBA, y esta vez, Luka, se volvió a poner su traje de gala para llevar en volandas a los Lakers hacia los playoffs.

Conectó 16 de sus 28 tiros de campo, siete de sus 10 intentos de tres y, ante la mirada del director general Nico Harrison, destrozó a unos Mavericks que provocaron un terremoto en la NBA el pasado 2 de febrero, cuando traspasaron a Doncic a los Lakers a cambio de Anthony Davis. LeBron James agregó 27 puntos, trece de ellos en el cuarto período, y siete rebotes para los Lakers, terceros en el Oeste (49-31) y ya seguros de disputar los playoffs.

Luka had an INCREDIBLE performance in his return to Dallas:

✨ 45 PTS (most w/ Lakers)

✨ 8 REB

✨ 6 AST

✨ 7 3PM

✨ 4 STL

The @Lakers clinch a spot in the #NBAPlayoffs presented by Google! pic.twitter.com/joBwFu6kz6

— NBA (@NBA) April 10, 2025