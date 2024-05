Djokovic también fracasa en Roma y aumenta sus dudas antes de Roland Garros

Inesperado patinazo de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Roma, a apenas dos semanas del comienzo de Roland Garros. El tenista serbio, que está compitiendo menos que nunca en 2024 y con resultados negativos, para lo que acostumbra, cayó eliminado de manera contundente en tercera ronda en el Foro Itálico, a manos de un sobresaliente Alejandro Tabilo, quien le despidió sin tapujos por 6-2, 6-3 en poco más de una hora de partido.

Tabilo, con un juego agresivo, cortó por completo el ritmo de Djokovic, quien acusó el calor dominical de Roma y no estuvo a gusto en ningún momento sobre un Campo Centrale que ha perdido, en cuestión de 24 horas, a los dos mejores tenistas de la historia del cuadro final de su torneo. La baja de Rafa Nadal, debido a su inactividad previa y al potente rival que tenía enfrente, puede parecer incluso lógica, pero lo de Novak Djokovic, quien además se había encontrado bien en su estreno con Moutet, no entraba en ninguna quiniela.

Prácticamente todos los datos del partido sirven de explicación a lo sucedido, que no fue otra cosa que una de las derrotas más contundentes de Novak Djokovic en toda su carrera deportiva en tierra batida, además de su eliminación más temprana en Roma. La principal virtud de Nole, el resto, sobre todo en estas pistas, quedó empañada por la labor del zurdo Alejandro Tabilo, quien no concedió una sola pelota de break en todo el encuentro.

El chileno, número 32 del ranking ATP y protagonista del día en el Foro Itálico de Roma, comenzó ganando 4-0, arrasando a un Djokovic que quedó a su merced y sumido en una crisis por sus propios fallos. En el segundo parcial, el serbio, que seguirá como número uno del mundo hasta Roland Garros, también perdió el servicio de inicio, despidiéndose, más que frustrado, aunque reconociendo la gran labor del rival, en un domingo de pesadilla para él que invita a reflexionar antes de defender el título en París.

Rome is stunned 😳

Alejandro Tabilo claims the biggest win of his career so far, defeating number 1 seed Djokovic 6-2 6-3 in 67 minutes at the @InteBNLdItalia #IBI24 pic.twitter.com/ptutzb1LTj

— Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2024