Dan un botellazo en la cabeza a Djokovic tras su partido en el Masters de Roma

Novak Djokovic ha sufrido un botellazo en la cabeza, tras finalizar su partido de segunda ronda en el Masters 1000 de Roma. El tenista serbio se retiraba a los vestuarios después de ganar su choque ante Corentin Moutet, cuando se paró a firmar autógrafos a varios aficionados. Fue entonces cuando una botella que venía de la grada impactó en su cabeza.

El número 1 del mundo se quedó dolorido después de que la botella le golpeara. Afortunadamente, quedó en nada, aunque el impacto del recipiente le hizo quedarse unos segundos con las manos en la cabeza y de rodillas, fruto del dolor.

Oh my god Djokovic got hit by a bottle while leaving the court in Rome.

Hoping all is good! pic.twitter.com/YAQPySrukI

— José Morgado (@josemorgado) May 10, 2024