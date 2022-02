Novak Djokovic ha confirmado que no se vacunará aunque le cueste renunciar a disputar varios torneos. De momento, el serbio reaparecerá esta semana en Dubai, donde sí tiene permitido jugar pese a no estar vacunado. Su agenda a partir de entonces queda supeditada a las reglas vigentes en cada país o torneo. En Italia, la subsecretaria de Deportes, Valentina Vezzali, le ha abierto las puertas a disputar el torneo en el Foro Itálico el próximo mes de mayo por tratarse de un evento al aire libre, pero el subsecretario de Salud ha dicho que no se pueden hacer excepciones. Ello ha derivado en un cruce de versiones entre ambos ministerios sobre la posibilidad o no de que el serbio dispute el próximo Masters 1000 de Roma.

Novak Djokovic está a punto de debutar oficialmente en la temporada. Lo hará con su participación en el torneo de Dubai -del 21 al 26 de febrero-, único seguro en este momento en su agenda después de que confirmara que no está en sus planes vacunarse contra el coronavirus. El serbio corre el riesgo de perderse una gran parte de los torneos del circuito, una consecuencia que está dispuesto a asumir para hacer valer sus principios. Además, ha asegurado que todo lo ocurrido le hace volver con una «motivación adicional» y, también, que espera que las reglas vayan cambiando y permitan su presencia en los diferentes torneos.

Precisamente esta semana, en Italia, la subsecretaria de Deportes, Valentina Vezzali, abría las puertas a una posible presencia de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Roma, torneo que el serbio ha conquistado en cinco ocasiones y en el que fue finalista el año pasado ante Rafa Nadal. «Es un deporte al aire libre», señaló Vezzali, por lo que «el Green Pass (certificado covid-19) más estricto no es necesario. Así que si Djokovic quiere venir a Italia a jugar, podrá hacerlo. Quizá sin visitar hoteles y restaurantes», dijo Vezzali en una entrevista en el diario italiano Libero.

«Debe dar un buen ejemplo»

El subsecretario de Salud, Andrea Costa, se ha hecho eco de las declaraciones de Vezzali y ha confesado abiertamente que es contrario a la presencia de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Roma -del 9 al 15 de mayo-. «No me convencen las razones con las que la subsecretaria Vezzali dijo que Djokovic podrá participar en Roma, hay reglas que se deben respetar mientras existan», dijo Costa en el programa radiofónico 24 Mattino.

«Haciendo frentes, compuertas, dando excepciones, terminamos dando los mensajes equivocados», añadió Costa. Además, consideró que todos son “iguales ante las normas y reglamentos” y, por eso, personas como Novak Djokovic, o “quien tenga un gran número de seguidores”, debe ayudar a “dar un buen ejemplo” sobre la problemática que ha generado la pandemia de la covid-19.

Tras las palabras de Costa, vino la réplica desde el ministerio de Deportes. “La normativa actual no prevé para la práctica de deportes individuales, sin contacto y al aire libre, incluido el tenis, la obligatoriedad del súper Green Pass. Nunca se ha hablado de conceder una exención al tenista Novak Djokovic, sólo se reiteró cuál es la legislación vigente», apuntillaron.

En los próximos meses se disputan importantes torneos como Indian Wells, Miami o el inicio de la gira de arcilla en Montecarlo, pero a día de hoy el serbio sólo tiene asegurada su presencia en Dubai esta próxima semana, durante el cual luchará por intentar mantener el número uno, en un duro pulso con Daniil Medvedev, que depende de sí mismo para convertirse en el número uno de la ATP.