Novak Djokovic se ha sincerado sobre cómo vivió aquellos días en Australia pendiente de si podría o no disputar el primer Grand Slam de la temporada. El serbio ha asegurado que le dolió cómo le miraban sus compañeros mientras estaba entrenando en Melbourne Park a la espera de la decisión final sobre su continuidad en suelo aussie. El de Belgrado también ha contado cómo se vivió en su casa la final entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev.

Además de asegurar que no se vacunará aunque le cueste renunciar a títulos, Novak Djokovic ha hablado también sobre cómo vivió aquellos días de incertidumbre en Australia, mientras se decidía si podía o no disputar el primer Grand Slam de la temporada. El serbio se sabía el centro de todas las miradas, entre sus compañeros, la prensa, etc. «No fueron los días de entrenamiento normales que normalmente tendría antes de competir en un Grand Slam. Tenía helicópteros volando sobre cada sesión de en la Rod Laver Arena, cámaras por todos lados», recordó Djokovic.

Una de las cosas más difíciles para Nole fue el ambiente que se encontró en las instalaciones de Melbourne Park, con el resto de los jugadores del circuito. «Además, sentí esa energía y esas miradas de mis colegas y de otras personas que estaban en las instalaciones de tenis… eso realmente me dolió mucho», contó el número uno de la ATP.

«Y obviamente, entiendo que tenían una percepción que se basaba en lo que estaban viendo en los medios. En ese momento, tenía muchas ganas de hablar con todos y dar mi explicación», apuntó Djokovic en la entrevista con la BBC.

Los Djokovic, divididos entre Nadal y Medvedev

Novak Djokovic también reconoció que vio la final del Open de Australia entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev y de la que el español salió como el tenista masculino con más Grand Slams de la historia. El serbio confesó que él se mantuvo neutral y no iba con ninguno, aunque en su familia hubo quien apoyó al ruso y quien al español.

«Mi esposa estaba animando a Medvedev, mi hijo estaba animando a Nadal y cada punto que hacía Rafa, Stefan saltaba. Para mí fue difícil ver el partido. Fui muy neutral, no animé a nadie porque tenía muchas ganas de estar allí. Pero me divertí», relató Djokovic.

El serbio también contó como anécdota que su hijo Stefan es muy fan del tenista balear y que quiere hacerse una foto con él. «¿Cuándo es el próximo torneo en el que vas a jugar con él?’, me preguntó. ‘Me encantaría hacerme una foto con él’, me dijo», contó Djokovic sobre la conversación con su hijo.