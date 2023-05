Djokovic desvela los motivos por los que no mantiene amistad con Nadal ni con Federer

Novak Djokovic muestra una cara que no había dejado enseñar en muchas ocasiones con anterioridad, en una entrevista en la que habla de todas las polémicas que le rodean, incluyendo su postura con respecto a las vacunas o a la guerra, pero también de su relación con Rafa Nadal y Roger Federer, con los que comparte denominación en calidad de Big3 de la historia del tenis. Nole sorprendió también en sus declaraciones sobre Nadal y Federer, con los que asegura que es imposible mantener una amistad, debido a la condición profesional que tienen los tres.

Djokovic acostumbra a dejar titulares y no lo fue menos cuando fue preguntado por una hipotética amistad con Roger Federer. «Nunca hemos sido amigos, entre rivales no se puede, pero nunca hemos sido enemigos. Siempre he tenido respeto por Federer, fue uno de los más grandes de todos los tiempos. Tuvo un impacto extraordinario, pero nunca he estado cerca de él», comentó, para después abordar el mismo caso con Nadal, con el que, pese a tener prácticamente la misma edad, la situación es similar.

«Es sólo un año mayor que yo, los dos somos géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero incluso con él la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado mucho», añade Djokovic sobre Rafa Nadal en la entrevista publicada en El Corriere della Sera, donde pese a reconocer que no es amigo de los otros dos mejores tenistas de los últimos tiempos, mantiene que cuenta con un respeto enorme hacia ambos. «Gracias a Nadal y a Federer crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre; por lo tanto siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida, en los últimos quince años lo he visto más que a mi madre», añadió, en referencia al tenista español.

Djokovic: «En Australia estuve en una prisión»

Djokovic también habló sobre todo lo que rodeó el escándalo vivido en la previa del Open de Australia en 2021, cuando acabó siendo deportado por parte del Gobierno después de entrar en el país sin la exención médica necesaria y sin estar vacunado del coronavirus. «Estuve en una prisión. No pude abrir la ventana. Estuve menos de una semana, pero encontré gente joven, refugiados de guerra, que llevaban mucho tiempo allí. Mi caso ha servido para esclarecerlos, casi todos han sido liberados y eso me consuela. Un joven sirio había estado allí durante nueve años», comentó Novak.

Djokovic niega que sea anti-vacunas

El todavía número uno del ranking ATP –perderá el puesto con Alcaraz el próximo lunes– negó que sea anti-vacunas, dando una explicación sobre el tema que tanta controversia a creado a su alrededor en los últimos tiempos. «Soy pro elección: defiendo la libertad de elección. Es un derecho humano fundamental ser libre para decidir qué cosas inyectarse en el cuerpo y cuáles no. Me pusieron la etiqueta de antivacunas, una cosa completamente falsa, que todavía me da dolor de estómago», quiso aclarar Djokovic.