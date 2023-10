En directo la gala del Balón de Oro 2023 | Últimas noticias de la ceremonia y todos los nominados en vivo hoy

La Gala del Balón de Oro 2023 celebra este año en su 67ª edición y busca a los sucesores de Karim Benzema y Alexia Putellas. El Teatro Chatelet de París será testigo de la ceremonia del Balón de Oro en la que se coronará a los mejores jugadores del mundo. La ceremonia estará guiada por dos clásicos presentadores que repiten un año más, el futbolista Didier Drogba y la periodista Sandy Heribert. La revista France Fottball que desde el año 1956 otorga este premio, ha creado una lista de 30 nominados cuyos ganadores serán elegidos por un jurado formado por 170 periodistas especializados para votar al ganador del Balón de Oro.

Ya se conoce la posición de Bellingham

Jude Bellingham es la estrella del momento. El jugador del Real Madrid ha quedado decimoctavo en el ránking del Balón de Oro tras su espectacular temporada en el Borussia Dortmund. Su puesto en el top 30 del año que viene podría ser bien distinto viendo su nivel actual.

Ranked at the 18th place for the 2023 Men's Ballon d'Or!@BellinghamJude@realmadrid@England#ballondor pic.twitter.com/0L2e3dM4Nn

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023