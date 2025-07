El dinero que se lleva el equipo ganador del Mundial de Clubes 2025 de la FIFA

El Mundial de Clubes llega a su fin y ya se conocen qué equipos competirán por hacerse con el ansiado trofeo intercontinental en la gran final de la competición, que se disputará este domingo 13 de julio a partir de las 21:00 horas. Chelsea y París Saint-Germain buscarán cerrar un torneo perfecto con la victoria final y echar el cierre definitivamente a una temporada casi perfecta, sobre todo para los de Luis Enrique, que consiguieron hacerse con el triplete de títulos con la consecución de la Copa, Liga y Champions. El hecho de conquistar este título intercontinental, además, tiene un aliciente extra: un gran premio económico. Conoce el dinero que se lleva el equipo ganador del Mundial de Clubes de la FIFA.

La FIFA arrancó en este 2025 la primera edición del nuevo formato del Mundial de Clubes, en el que han participado un total de 32 equipos desde el pasado 14 de junio hasta el 13 de julio. A partir de ahí, un total de 929 millones de euros se han repartido entre todos los clubes participantes.

¿Cómo se hace el reparto? Pues bien, 500 millones de euros pertenece a la cantidad fija que recibirán los conjuntos, y de los cuales 284 millones van destinados a equipos europeos. A partir de ahí, es tal y como ocurre con el resto de competiciones, es decir, cada una de las eliminatorias tendrá asignada un premio en metálico y que detallaremos a continuación.

Es la gran pregunta del millón en esta primera gran edición del Mundial de Clubes, que repartirá un montante económico muy goloso, sobre todo para el equipo ganador, aunque el subcampeón no se va a quedar muy lejos. Pues bien, si Chelsea o PSG consiguen levantar la corona en el MetLife de Nueva Jersey, además, ingresarán en las arcas del club un total de 130-140 millones de euros, aproximadamente, mientras que el segundo clasificado recibirá 9 millones menos con respecto al ganador final.

