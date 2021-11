Carlos Alcaraz es el flamante campeón de la Next Gen ATP Finals 2021, la Copa de Maestros sub-21. El tenista español, de 18 años, continúa progresando y ha firmado un espectacular tramo final de la temporada, con sus dos primeros títulos en Umag y Milán, además de los cuartos de final alcanzados en el US Open. Repasamos los puntos fuertes de Carlos Alcaraz, un tenista llamado a batir todo tipo de récords.

No hay rival que se haya enfrentado a Carlos Alcaraz y no haya resaltado su elevado nivel. Son muchos los que han destacado su fortaleza mental, la potencia de sus golpes y nadie duda en señalarlo como uno de los grandes tenistas del futuro. A sus 18 años, el tenista de El Palmar es ya uno de los jugadores más destacados del circuito. Su título en la Next Gen ATP Finals lo corona como el mejor entre los más jóvenes; su talento, ambición y lucha junto al equipo que lo arropa auguran grandes momentos al tenis mundial en el futuro, pero Alcaraz es ya un ganador en el presente.

Ascenso en el ranking

Hace tiempo se venía hablando de Carlos Alcaraz como una gran promesa del tenis español, pero el tenista murciano es ya una realidad. Su imparable ascenso en el ranking de la ATP con apenas 18 años da cuenta de su gran talento y de que los resultados ya están llegando. Alcaraz comenzó el año en el puesto 141 de la ATP y lo va a terminar en el puesto 32 del ranking, siendo el tenista más joven de entre los 100 primeros clasificados.

Mente privilegiada

Una de las grandes armas de Carlos Alcaraz está en su fortaleza mental. El tenista ha demostrado a lo largo de la temporada saber reaccionar durante los encuentros cuando las cosas se ponían complicadas y, además, goza de una gran madurez para su edad, que le ha permitido saber encajar todo tipo de comentarios y alabanzas que le han llegado. Ha seguido centrado en hacer su propio camino y tiene las ideas muy claras. También es consciente de que tiene trabajo por hacer, como superar situaciones en ambientes más hostiles como el que vivió en París ante Hugo Gaston, una experiencia con la que reconoció haber aprendido de cara al futuro.

Filosofía del trabajo

Que Carlos Alcaraz tiene mucho talento para jugar al tenis no se le escapa a nadie, pero la verdadera razón de su éxito está en el trabajo diario que hay detrás. El murciano cree firmemente en que no hay éxito sin trabajo, esfuerzo y dedicación constante.

Variedad de golpes

Su potente derecha ha sido su gran valedora esta temporada, pero Carlos Alcaraz tiene un gran repertorio de golpes. El murciano destaca también con su servicio, dejadas, un gran movimiento de piernas y un juego muy agresivo para tratar de ganar cada punto en juego.

Ha ganado a tres top-10

En los últimos dos meses, Carlos Alcaraz se ha llevado la victoria ante varios top-10. El español se impuso a Stefanos Tsitsipas, número 3 de la ATP, en el US Open; después batió en Viena a Matteo Berrettini, número 7 de la ATP, y en París se deshizo de Jannik Sinner, número 9.

Todoterreno

Carlos Alcaraz es un tenista todoterreno, se desenvuelve bien en todo tipo de superficies. Muestra de ello que ya puede presumir a su corta edad de haber ganado al menos un encuentro en todos los Grand Slams que ha disputado, bien en pista rápida, arcilla o hierba. Su mejor resultado hasta la fecha fueron los cuartos de final alcanzados en el US Open en su primera temporada de gira en los Grand Slams.

Sólo cuenta con 18 años

La carrera profesional de Carlos Alcaraz no ha hecho más que comenzar. Con 18 años ha firmado una excelente temporada, con una gran subida en el ranking, con su primer título ATP en Umag, disputando cada uno de los cuatro Grand Slams y jugando de tú a tú con auténticos veteranos del circuito. El murciano no ha hecho más que empezar a escribir los primeros renglones de una historia que promete muchos momentos dorados.

Gran equipo

Otra de las grandes bazas de Carlos Alcaraz está en su equipo. El jugador está bien acompañado de Juan Carlos Ferrero, su entrenador; Juanjo Moreno, su preparador físico; Albert Molina, su agente, y demás componentes del equipo que forman parte del trabajo diario en la Academia Equelite, un centro que puede estar más que orgulloso después de un gran año. No sólo el murciano ha sido uno de los grandes triunfadores este 2021 entre sus alumnos, también Pablo Carreño se ha llevado el bronce olímpico.

Dominante en el tenis del futuro

Algunos aspiran a que el formato que se ha utilizado durante las Next Gen ATP Finals sea el dominante en el tenis del futuro y Carlos Alcaraz ha demostrado esta semana en Milán que es un gran especialista.

¿La mejor actuación #NextGenATPFinals? 🤯 🎯 5-0 en partidos

🎯 15-1 en sets

🎯 43-2 en turnos de servicio

🎯 22-2 encarando puntos de rotura NADIE se acercó a 🇪🇸 @alcarazcarlos03 en Milán. pic.twitter.com/IrPdh2uTjh — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) November 13, 2021

Ambición

Objetivo que se propone, objetivo que alcanza. El español se había propuesto al principio del año estar al menos entre los 50 primeros y no sólo lo ha conseguido, sino que ha superado sus propias expectativas. Acabará el año entre los 32 primeros, lo que le deja en buena situación para estar como cabeza de serie en el primer Grand Slam del 2022.

Son varias las gestas que se puede apuntar el murciano, logrando números que ni siquiera Roger Federer o Novak Djokovic habían conseguido a su edad. Recientemente, el murciano se ha convertido, por poner un ejemplo, en el jugador más joven en llegar a las 30 victorias en una misma temporada, algo que no sucedía desde que lo lograra Rafa Nadal en 2004.