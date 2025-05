Día gris para el tenis español en Roma: sólo sobrevive Munar

Sin tiempo para analizar lo sucedido en Madrid, las raqueta del circuito aterrizaron en Roma para la disputa del último Masters 1.000 antes de Roland Garros. Sin prácticamente descanso, sin prácticamente transición. Así es el tenis actual. El Foro Itálico es el escenario para el retorno de Sinner, apartado tres meses de las pistas por sanción. Su mayor rival, Alcaraz, debutó y ganó sin problemas a Lajovic y sin reproducir molestias físicas. Aunque la jornada no fue tan apacible para la armada española.

Este sábado se iniciaba con ilusión para las raquetas nacional, pues se lanzaban cuatro disparos en busca de la siguiente ronda. Sólo de la de Munar dio en la diana. Bautista, Pedro Martínez y Davidovich se quedaron por el camino. El primero tuvo pocas opciones ante el inspirado Tommy Paul. El estadounidense arrolló en el primer set, sin conceder un servicio y con 3 breaks que ya encarrilaron su victoria, esa que certificó con algo más de trabajo en el segundo, porque reaccionó Bautista, algo más certero con su saque, pero insuficiente (1-6, 4-6).

Al adiós de Bautista en Roma le siguió el de Pedro Martínez, que no pudo mantener sus buenas sensaciones en la tierra batida italiana tras ganar a Bellucci en primera ronda. Cayó contra el polaco Hurkacz. El español ganó solo uno de sus tres servicios en el primer set y, aunque en la segunda manga mostró personalidad al situarse 3-0 arriba, Hurkacz se le endosó un parcial de 6-0 para remontar el set y precintar el partido.

El último de los españoles que cayó eliminado fue Alejandro Davidovich, que se llevó un serio correctivo (6-0, 6-2) del lucky loser Jesper de Jong. Apenas una hora de partido. No logró ganar juego alguno en el primer set y no reaccionó en la segunda manga. Certificó una derrota que no corresponde al nivel que ha exhibido a lo largo de 2025, mucho más consistente, más certero y más regular que en el resto de su carrera.

La nota positiva la puso Jaume Munar, que dio la sorpresa al arrasar (6-2, 6-1) a Ben Shelton. Poco más de una hora y cuarto necesitó el español para superar a un tenista, el estadoundiense, que fue preso de la mala toma de decisiones y de su poca solidez al servicio. Únicamente lo mantuvo en tres ocasiones a lo largo de todo el partido. Sufrió dos roturas en el primer set y tres en el segundo. A ello se sumó que Munar estuvo impecable. El español se enfrenta en la siguiente ronda a Korda. Mientras que Alcaraz hará lo propio en Roma contra Djere.