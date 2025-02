El detallazo de Doncic con la ciudad de Los Ángeles y la respuesta de los Lakers con su camiseta

Luka Doncic ha protagonizado un emotivo gesto que ha sido aplaudido por los internautas en las redes sociales. Y es que el jugador esloveno, ex del Real Madrid y Dallas Mavericks, ha donado a través de su fundación un total de medio millón de dólares para todos las familias que han sufrido las consecuencias del terrible fuego que asoló la ciudad de Los Ángeles durante días y que destruyó muchísimos hogares.

Es por todo ello que Doncic tomó la decisión de donar tal cantidad de dinero a sus «nuevos vecinos» de Los Ángeles después de «darse cuenta realmente del daño ocasionado». Asimismo, el nuevo jugador de los Lakers se ha centrado en ayudar sobre todo a los más pequeños. Y es que los niños, además de perder sus hogares y sus escuelas, han perdido también «los lugares donde solían jugar con sus amigos».

«Está siendo muy triste ver y saber más sobre el daño que han provocado los incendios desde que llegué a Los Ángeles. No lo me puedo creer y lo siento por todos los niños que han perdido sus casas, escuelas y aquellos lugares en los que solían jugar con sus amigos», dice Doncic en el comunicado.

«Me comprometo a la ayuda en la reconstrucción de canchas, patios y campos que hayan sido destruidos, porque todos los niños necesitan un lugar seguro en el que jugar», agregó el ex madridista.

Doncic se encuentra en las últimas horas previas a su debut con la camiseta de los Lakers. Su alianza con LeBron James puede ser histórica y en unas horas descubriremos por qué. El equipo angelino, que ya presentó a su estrella la pasada semana, verá el regreso del jugador a una cancha después de la grave lesión que sufrió y que lo apartó de este deporte en Nochebuena.

Para el esperado debut de Doncic, los Lakers han preparado una gran sorpresa a sus aficionados. Y es que aquellos que asistan al primer partido del ’77’ vestido de púrpura y oro se llevarán una camiseta del jugador esloveno totalmente gratis.

LADE EXCLUSIVE: It looks like the Lakers are giving away Luka shirts to everyone in attendance tonight 👀 pic.twitter.com/C5KDtRy079

— Lakers All Day Everyday (@LADEig) February 10, 2025