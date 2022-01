Ousmane Dembélé no acudió a la Ciudad Deportiva Joan Gamper sede de entrenamiento del Fútbol Club Barcelona, donde estaba citado junto a sus compañeros antes de que Xavi Hernández diera la lista de convocados para el partido ante el Alavés. El atacante francés, que volvió a quedarse fuera de la convocatoria, alegó estar indispuesto para justificar su ausencia en el lugar en el que sí aparecieron el resto de sus compañeros.

Dembélé se quedó fuera de la convocatoria del Barcelona y su ruptura con el club parece un hecho, más allá de este acontecimiento, que no hace más que sumarse a una relación que no apunta más allá del 30 de junio, cuando el jugador acaba contrato. La salida en el mercado de invierno parece la mejor opción para el Barça, como se encargó de recordar públicamente su director de fútbol Mateu Alemany, pero el jugador no está por la labor de ayudar y su futuro a corto plazo es por ello una incógnita.