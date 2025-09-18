Decathlon tienen las Adidas para running a un precio que no has visto nunca

Decathlon lo ha vuelto a hacer. La cadena deportiva más grande de Europa acaba de lanzar una de esas ofertas que llaman la atención incluso de los que no tenían pensado comprar zapatillas nuevas. Hablamos de las Adidas Runblaze para hombre, en color negro, que ahora mismo se pueden conseguir por solo 39,99 euros, cuando su precio habitual es de 54,99€. Un descuento del 27% que estará disponible hasta el 16 de octubre de 2025, siempre que no se agote antes el stock, algo que no sería de extrañar viendo la repercusión que está teniendo.

Se trata de un modelo pensado para corredores que se están iniciando en el mundo del running o que buscan unas zapatillas fiables para entrenamientos regulares sin tener que gastar demasiado. Las Adidas Runblaze cuentan con una pisada neutra y están recomendadas para carreras de entre 1 y 10 kilómetros, lo que las hace perfectas para quienes entrenan en asfalto o caminos regulares. No hablamos de una zapatilla para maratones ni para ultras, sino de un calzado cómodo, versátil y muy práctico para el día a día.

Uno de los puntos fuertes de estas Adidas es la amortiguación Cloudfoam, una tecnología que aporta suavidad en cada zancada y evita esa sensación de dureza que puede aparecer con otros modelos básicos. A eso se suma una suela de caucho con buen agarre, ideal para dar seguridad en superficies regulares. En cuanto al peso, rondan los 310 gramos en talla 42⅔, lo que significa que no son ultraligeras, pero sí bastante equilibradas teniendo en cuenta el rango de precio. Para quienes buscan una zapatilla polivalente y cómoda, es un acierto.

Adidas Runblaze baratas en Decathlon

Otro detalle interesante es la plantilla extraíble, algo que no todos los modelos de entrada incluyen. Esto permite a quienes usan plantillas personalizadas adaptar el calzado a sus necesidades. Eso sí, hay que tener en cuenta que no son impermeables, por lo que, si sueles correr bajo la lluvia o en terrenos húmedos, conviene usarlas en condiciones más secas o combinarlas con otro par.

El éxito de estas zapatillas no es casualidad, pues ya acumulan más de 500 reseñas en la web de Decathlon, con una nota media de 4,6 sobre 5. Los compradores destacan sobre todo su comodidad, su buena relación calidad-precio y el diseño sobrio, que además permite usarlas también como zapatilla casual en el día a día. Es decir, no sólo sirven para salir a correr, sino que pueden acompañarte en caminatas, entrenamientos ligeros o incluso para vestir de manera deportiva en tu jornada normal.

El único problema de esta promoción es el de siempre, la disponibilidad. Las tallas más comunes son las primeras en agotarse cuando aparece un chollo como este, así que no conviene pensárselo demasiado. Si tienes claro tu número en Adidas, lo mejor es comprobar ahora mismo si está disponible y, si es así, aprovechar la oportunidad antes de que se acabe. Por menos de 40 euros, puedes llevarte a casa un modelo de Adidas con buenas prestaciones, buena amortiguación y el respaldo de cientos de opiniones positivas.