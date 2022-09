Debuta el futbolista británico más joven de la historia… ¡con 13 años!

Un adolescente de Irlanda del Norte ha hecho bueno el dicho de que los chavales cada vez espabilan antes. No es para menos. Su nombre es Christopher Atherton y se ha convertido en el jugador más joven en debutar en toda la historia del fútbol profesional británico. Lo ha hecho con apenas 13 años y 329 días defendiendo la camiseta del Glenavon FC durante un partido de la Copa de la Liga de Irlanda del Norte.

Con su rostro de niño pero un enorme descaro, Glenavon salió al campo en la segunda mitad del encuentro frente al Dollingstown y nada más entrar sirvió la asistencia para que un compañero marcara el sexto y definitivo tanto que redondeó la goleada local (6-0).

El anterior récord de precocidad en el fútbol profesional del Reino Unido data de 42 años atrás. Concretamente del 9 de septiembre de 1980, cuando Eamon Collins debutó con la camiseta del Blackpool con 14 años y 323 días. Atherton ha rebajado esa plusmarca en prácticamente un año y su nombre ya se postula para el libro Guinness de los récords.

Tonight, Glenavon Academy player Christopher Atherton made his first team debut against Dollingstown in the League Cup. At 1⃣3⃣ yrs and 3⃣2⃣9⃣ days old, he became the youngest player in the UK to play in a first-class match.

Congratulations Christo!!👏🏼💙 pic.twitter.com/hypGdC5R7p

— Glenavon FC (@Glenavon_FC) September 13, 2022