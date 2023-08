Debut relámpago de Alcaraz en el US Open: a segunda ronda tras la retirada de Koepfer

Carlos Alcaraz logró el pase a la segunda ronda del US Open 2023 de una manera casi idílica, si atendemos a la sobrecarga de horas en pista que traía de Cincinnati. El tenista español se vio beneficiado por la retirada del alemán Dominik Koepfer, su rival en el encuentro inaugural en Flushing Meadows, cuando el partido marchaba favorable al propio Alcaraz por un marcador de 6-2, 3-2, con 58 minutos disputados de contienda y de sufrimiento para un Koepfer que se había torcido el tobillo en el primer juego de partido.

Alcaraz, que se medirá al sudafricano Lloyd Harris en segunda ronda el próximo jueves, jugó por tanto con viento a favor en todo momento del partido, mientras Koepfer trataba de sobrevivir a una lesión que acabaría ocasionándole la retirada después de ver cómo no podía luchar contra el todavía número uno del ranking ATP –Djokovic le arrebatará el puesto cuando acabe el US Open–.

Último turno de la pista central del US Open en el último partido de la primera ronda del torneo. Hasta ahí hubo que esperar para ver en acción a un Carlos Alcaraz que, tal y como se había prometido, se ponía en liza con un look rompedor con camiseta sin mangas y pleno de concentración para defender por primera vez en su carrera un título de Grand Slam. El rival era Dominik Koepfer, número 70 del ranking ATP pero que ya se había atrevido a decir que contaría con opciones en el encuentro. No en vano, ya sabía lo que era pisar la segunda semana en Flushing Meadows.

Sin embargo, el encuentro comenzaría con el momento clave del choque, para lo inesperado de todos y sobre todo de un Koepfer que empezaba perdiendo su servicio nada más iniciarse los intercambios competitivos. Esto era lo de menos, ya que una inoportuna torcedura de tobillo mermaría al alemán, ocasionándole tiempo después su retirada del encuentro.

Alcaraz, lanzado a segunda ronda

Alcaraz quebraba el servicio de su rival nada más empezar y permanecería concentrado y sin despegarse del objetivo en todo momento, aunque Koepfer, con un cambio de tendencia en pos de la agresividad en sus tiros mientras intentaba poner su tobillo en funcionamiento, le ponía en jaque también con el saque de Carlitos, aunque sin lograr el balsámico break. Lo que sí llegaría sería una nueva rotura de servicio del favorito, que cerraba sin remedio el primer set por un claro resultado de 6-2.

En el segundo parcial, Alcaraz volvía a mandar, con un break tempranero que le daba la ventaja necesaria para terminar de desactivar a un mermado Koepfer, que lo intentó pero una vez sabedor de que no encontraría la fórmula para remontar en este set, decidió retirarse y poner la alfombra roja para que Carlos Alcaraz, que incluso bailó al término del encuentro, acceda a la segunda ronda del US Open, donde se encontrará con Lloyd Harris, número 177 del ranking ATP, pero siempre peligroso en pistas rápidas.