Davidovich se retira y Djokovic vuelve con una victoria agridulce en Cincinnati

La carga de partidos a estas alturas de temporada es brutal para los tenistas y en una jornada en la que se demostró con varias caídas de principales cabezas de serie, Alejandro Davidovich, vigente semifinalista en el Masters 1000 de Toronto, sumó un efectivo a la nómina de retirados. El tenista español no pudo ser rival para Novak Djokovic en el estreno del serbio en Cincinnati y abandonó tras ceder el primer set, lesionado y con visibles gestos de frustración.

La lesión de Davidovich se produjo en un momento de partido en el que todo permanecía igualado y sin ninguno de los dos contendientes dando demasiado, ni en términos de espectáculo ni de acierto. Ambos habían sacado su servicio adelante, Nole en cuatro ocasiones y Foki en tres, cuando el español se marchaba a vestuarios aquejado de un fuerte dolor en la zona lumbar. Siete minutos después, Alejandro regresaría con visibles gestos de desaprobación y a continuación cedería por primera vez su servicio, permitiendo a Djokovic ponerse con un break de ventaja en el luminoso.

No lo aprobaría el actual número dos del ranking ATP, al que la relajación perjudicó con una rotura inesperada que permitía a Davidovich tener en sus manos de nuevo la igualada. Sin embargo, el español prácticamente no podía elevarse para sacar y cedía la primera manga por un 6-4 que a la postre sería definitivo.

Davidovich dice adiós por lesión

Lo llegó a intentar Davidovich en el segundo set, pero iba a durar menos de un juego. Una derecha en la que forzó la musculatura le dejó totalmente tieso, incluso con alguna lágrima en sus ojos por la mezcla entre el dolor y la frustración, y el último movimiento que pudo hacer sobre la pista fue el de acceder a la red para felicitar a Novak Djokovic por una victoria agridulce para el serbio, quien pese a avanzar a octavos, donde se medirá a Gael Monfils, no contó con la prueba de toque en términos de ritmo y acumulación de minutos competitivos que debía suponer Alejandro Davidovich.

«Esto no vale para nada. Esto no suma. O te partes la espalda o te vas», le espetaba desde el box su entrenador, Jorge Aguirre, a un Davidovich que no se podía creer lo que le estaba sucediendo en uno de sus partidos más importantes del año. Sin embargo, lo que viene a continuación, el US Open en poco más de semana y media, es aún más relevante y llevado por el dolor y por el consejo de su técnico, Foki levantó el pie del acelerador y optó por una retirada dura, pero inteligente dadas las circunstancias.