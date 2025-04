Davidovich apoya a Alcaraz y da su solución: «Si los jugadores nos pusiéramos de acuerdo habría complot»

Alejandro Davidovich se presenta en el corazón del Mutua Madrid Open con rostro serio y concentrado. Ha dejado atrás un periodo de crisis y esta temporada se está acercando al nivel de rendimiento que él mismo se marca. Aunque, más allá del pico de productividad, su mayor victoria personal seguramente sea que ha logrado mantener cierta continuidad en este 2025. Semifinales en Montecarlo, final en Delray Beach y Acapulco y octavos del Open de Australia.

«Expectativas ninguna. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión, como dije también en Barcelona. Disfrutar de cada partido y, bueno, al final todo el mundo juega muy bien aquí. Las condiciones cambian un poco a lo que estoy jugando durante todo el año y veremos cómo va durante esta semana en los entrenos», explica Davidovich antes de iniciar su camino en el Mutua Madrid Open.

«Ahora empiezan los Masters 1.000 de dos semanas, entonces no es tan fácil como estar centrado como durante una semana, el que el Mutua o los siguientes Masters sean a dos semanas, al final no es fácil, es duro el estar enfocado un día sí, un día no, un día sí… Vamos a ver cómo se van dando las primeras rondas». La duración es los Masters 1000, que han pasado de una a dos semanas, es cuestión de estado entre los tenistas.

«Estoy de acuerdo con Alcaraz. Los Masters 1000 se deberían recudir a una semana. Fatiga mucho estar dos semanas y encadenar torneos sin descanso. Es un calvario. También está en nuestra manos. Es una cuestión de que todos los jugadores nos pongamos de acuerdo, si todos dijéramos ‘no jugamos este torneo’ habría complot y lo que quiere la ATP o la ITF es que nosotros estemos. Aunque es difícil reunir a todos los jugadores. El calendario siempre ha sido muy apretado, el prize money lo van mejorando».

Davidovich alcanza la continuidad

Otro de elefantes en la habitación del tenis es el dopaje tras los positivos de Swiatek y Sinner. «Tenemos que tener mucho cuidado con a quien tocamos, sobre todo eso, porque por ejemplo si tienes una crema, que para mí me da positivo, cómo demuestro yo que no estaba tomando o echándome esa crema. Y después que al final alguien que se quiera dopar, van a salir los resultados, y los que no nos dopamos, pues no tenemos la culpa. Al final creo que están siendo muy exigentes con nosotros por mínimas cosas, y después para unos son muy beneficiosos y para otros no tanto, entonces la política manda», explicó el español.

Lo que puede controlar Davidovich es lo que ocurra dentro de la pista, donde el español ha alcanzado una de sus mejores versiones. «Lo que buscamos es ser consciente en cada momento. Jugar a nivel inconsciente y pegar una bola a 3.000 por hora puede salir una vez, pero también puede salir 10 mal. Lo que estamos buscando es que cada bola se tenga que pegar de la manera justa y pensar en todos los golpes. En el tenis a veces no se piensa y vas un poco en automático, y cuando tienes esa pausa y el poder pensar por donde puedo ir o por donde no, pues al final es lo que marca la diferencia», zanjó.