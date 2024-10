David Raya: «¿Debate en la portería? Estoy aquí para ponerle las cosas difíciles al entrenador»

El portero de la selección española, David Raya, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Arcángel. Por el estadio del Córdoba pasa la clasificación hacia los cuartos de final de la Liga de Naciones, ya que de ganar a Serbia no habría necesidad de llegar al tercer parón de selecciones de este inicio de temporada con el pase en juego. El único objetivo que restaría es el de ser primero o segundo de grupo.

A unos meses de que se recupere Unai Simón de su lesión, aunque en ningún caso formará parte de la convocatoria en la última ventana internacional con España, Raya está demostrando que está plenamente capacitado para defender los palos del combinado nacional con tres goles encajados en sus ocho partidos oficiales. Además, es titular con el subcampeón de la Premier League, el Arsenal, y sin lugar a dudas habrá debate sobre quién debe ser el guardameta de la selección.

Por eso le preguntaron en la rueda de prensa anterior al cuarto partido del torneo europeo: «No sé si habrá debate o no, yo ahora estoy aquí para ayudar al equipo a ganar partidos y ponerle la vida difícil al míster. Que tenga muy difícil a quien quiere poner y también a los que están lesionados. Mañana hay que ganar y sacar los tres puntos».

«Yo creo que la ilusión de jugar al fútbol, eso no se debe perder nunca. Creo que sigo teniendo incluso más que cuando tenía 16 años», dijo sobre su motivación como portero del Arsenal. «Es la primera vez que juego tantos partidos seguidos, cuando coges el ritmo te encuentras mejor contigo mismo. Tanto el equipo como yo estamos en muy buen momento y estamos ayudando a la selección», respondió a la pregunta de si se está dando a conocer en España.

David Raya y la lesión de Lamine Yamal

«No es cosa mía, pero creo que todos estamos muy contentos con el míster», comentó sobre la importancia de Luis de la Fuente. «No lo tiene complicadísimo. Es un atributo que día tras día, año tras año va evolucionando. Hay diferentes cualidades y ahí está la mentalidad de poder adaptarte. Es una faceta del portero que es importante, pero no es primordial para estar en un gran equipo», explicó acerca de jugar con los pies y si es fundamental en el fútbol actual.

«A Lamine Yamal no hay que compararlo con nadie. Está tocado por una varita, es un genio a sus 17 años o 16 cuando llegó. Es un genio. Las comparaciones entiendo que las hagáis, pero hay que dejarle disfrutar del fútbol. Ahora está en lo más alto, pero le llegarán momentos difíciles y ahí es donde hay que demostrar», dijo alabando a Yamal, que ya está en Barcelona recuperándose de una sobrecarga.

«El mister tiene la suerte de poder contar con un grupo que es fantástico. No somos una selección, somos un equipo y una familia que nos llevamos muy bien. Ojalá no hubiese habido lesiones, pero son parte del fútbol. El entrenador tiene mucha suerte de tener tan buenos jugadores como tiene España», reconoció.

«El cuerpo técnico ha decidido que era mejor que se fuera a recuperar a Barcelona. Si no estás aquí al 100%, pues la decisión se toma y es la que ha tomado el míster y el cuerpo técnico. No son cosas que van conmigo. No son parte de mi día a día. Lo único que sé es que en Inglaterra tienen la misma presión que en todas las selecciones», añadió.

Su opinión de Serbia

«Serbia nos lo va a poner muy difícil. Hay que estar pendiente del balón parado», analizó sobre el rival. «Ya comenté hace un mes que tenemos un calendario muy apretado. Sé la situación que estamos. Se va a intentar arreglar de alguna manera, pero el calendario es el que hay y hay que sacar los partidos hacia adelante», contestó sobre esa posible huelga de jugadores.

«Pensar positivamente las cosas que quiero que pasen y que quiero hacer lo vengo haciendo últimamente. Es un esfuerzo día a día de poder conseguir lo que te propones», finalizó David Raya.