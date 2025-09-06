David Almansa se lleva la pole en Moto3 en Montmeló con el líder Rueda séptimo

David Almansa se ha llevado la pole de Moto3 en el GP de Cataluña de MotoGP (1:46.877). Joel Kelso y Ángel Piqueras al manchego en la primera fila tras ser segundo y tercero respectivamente. Es la primera pole del piloto del Leopard Racing y también la primera de Honda esta temporada. En el caso del piloto de Ayora lo hizo después de superar la Q1. El líder del Mundial, Rueda, que tiró del grupo durante toda la sesión, partirá séptimo, mientras que Máximo Quiles lo hará algo más atrás, décimo.

La Q2 arrancó con una marabunta de pilotos saliendo en masa. Todos los integrantes de esta sesión decidieron salir juntos en grupo. Esa era la estrategia del líder del Mundial de Moto3, José Antonio Rueda. El sevillano tomó el mando y tiró del grupo con fuerza. David Muñoz, que sabía que esa era una buena rueda a seguir, se dio prisa en adelantar a los pilotos que tenía delante para poder cogerle la rueda a Rueda. El resto iban detrás en manada.

Después de esa primera vuelta, Adrián Fernández fue el más rápido con un tiempo de 1:47.235, seguido de los dos pilotos del MT Helmets-MSi, Yamanaka y Piqueras. Rueda se ponía quinto en el primer intento, mientras que Máximo Quiles, al que le cancelaron varias vueltas en el FP2 de esta mañana, arrancaba en séptima posición.

Todo estaba por decidir en la segunda y última salida a pista. El calor empezaba a hacer acto de presencia en Montmeló y la temperatura del asfalto era cada vez mayor. Mientras tanto, Piqueras se ponía a rueda de Rueda para mejorar su registro y escalar hasta la primera posición con un tiempo de 1:47.086. Pero ese puesto se lo arrebataron Kelso, primero, y luego David Almansa (1:46.877), bajando al valenciano hasta la tercera posición, delante de Muñoz.

A Máximo Quiles le cancelaron la última vuelta lanzada por track limits, lo mismo que le sucedió esta mañana en el FP2, y saldrá décimo. No está siendo el mejor fin de semana del murciano, que venía rindiendo a un gran nivel. Por su parte, el líder del Mundial partirá desde la séptima plaza y además tendrá que cumplir una long lap por molestar a Quiles durante la sesión del viernes.

Piqueras lidera el pase a la Q2

Ángel Piqueras fue el más rápido de la Q1 con un tiempo de 1:47.803. El segundo del Mundial de Moto3 se había metido en un lío al tener que pasar por el peaje de la Q1. En su primera salida a pista decidió no marcar tiempo y se volvió a boxes, mientras el resto fijaban un crono. Pero eso no supuso ningún problema para el español, que logró terminar la sesión como el más rápido para meterse en la Q2.

El piloto valenciano del MT Helmets – MSi se llevó el gato al agua y superó el peaje. Junto a él pasaron a la pelea por la pole Yamanaka, Foggia y Buchanan. Los dos del MT Helmets eran la referencia a seguir en la Q1 y demostraron que iban muy fuertes en este trazado. De hecho nada más empezar la Q2 se pusieron segundo y tercero respectivamente.