El dato que lo cambia todo: dudas sobre Dani Alves y Joana Sanz tras su última publicación

Joana Sanz se ha pronunciado a través de las redes sociales después de que hace unos días se confirmara su reconciliación con Dani Alves. La modelo y el ex del Barcelona fueron cazados paseando juntos de la mano por las calles de la Ciudad Condal dejando una imagen que vale más que mil palabras. Ahora, la canaria ha opinado sobre ello con un enigmático mensaje que ha vuelto a levantar todo tipo de rumores.

Todo lo que rodea a Dani Alves es noticia mientras el brasileño disfruta de la libertad provisional tras pagar un millón de euros de fianza. Tras pasar 14 meses en la prisión de Brians 2, el ex futbolista ya está en la calle con la única obligación de pasar todos los viernes por la Audiencia de Barcelona para dar la cara ante la justicia y también está resolviendo cuentas pendientes después de su paso por la cárcel tras su condena de cuatro años y medio por violar a una joven en los baños de la sala VIP de la discoteca Sutton de Barcelona.

La primera de ellas fue devolver los 150.000 euros que le prestó Neymar para indemnizar a la víctima, algo que finalmente fue siendo clave para reducir la condena por reparación del daño, y la segunda ha sido recuperar el amor de su mujer, que había acabado con su relación después de que el jugador confesara su infidelidad.

Dani Alves y Joana Sanz cazados

En su día Joana Sanz se pronunció con una carta a través de las redes sociales en la que anunció que cerraba una «etapa» con Dani Alves después de que el jugador fuera denunciado por agresión sexual y confesara su infidelidad después de negar la mayor en una primera instancia. A pesar de ello, la modelo nunca abandonó a su pareja, a la que visitó con asiduidad durante los 14 meses que estuvo en prisión.

Dani Alves y Joana Sanz volvieron al foco de la noticia esta semana después de ser cazados paseando juntos de la mano por las calles de Barcelona. Una imagen que la revista Diez Minutos llevó a su portada y que confirmara su reconciliación con el futbolista que ahora espera una sentencia en firme para conocer si tiene que volver a prisión por su condena por violación.

Joana Sanz se pronuncia en las redes

Después de todo el revuelo generalizado por esta imagen caminando juntos por las calles de Barcelona, Joana Sanz se ha pronunciado a través de su perfil oficial de las redes sociales. La modelo ha participado en un challenge en la que ha hablado sobre su vida y en concreto sobre su situación sentimental en la actualidad después de la salida de su marido de prisión.

En la parte en la que debía escribir sobre su estado civil, Joana Sanz ha puesto una cara de incógnita que se ha hecho viral a través de las redes sociales. En la misma también ha dejado claro que su crush es Brad Pitt y ha informado sobres sus gustos.

De momento, la única foto oficial de la pareja fue la publicada a la salida del jugador de prisión en la que aparecían dos manos entrelazadas con la frase «1+1=1» tatuada en la mano del brasileño. Subir esta imagen habría sido idea del brasileño después de los rumores que relacionaban a Joana Sanz con un famoso cantante, con el que habría sido visto en un conocido restaurante de Madrid durante la estancia del brasileño en prisión.

Joana Sanz también habló recientemente sobre todos los hechos sucedidos recientemente y como le han afectado a la hora de televisar su vida a través de las redes sociales, donde es una asidua. «Quería agradecer a las personas que me han abrazado por la calle, que se me han acercado para darme palabras de cariño», comenzó diciendo en un vídeo publicado en su perfil oficial.

«Hay personas muy bonitas, que me quedo con eso, que es lo que me sigue manteniendo aquí en redes sociales, si no yo me sacaba todo. Porque, ¿para qué? Yo no soy masoquista como para estar recibiendo odio y, bueno, en fin… Estoy feliz, contenta, emocionada, trabajando y trabajando, y en paz mental», afirmó la modelo en unas palabras que dejan claro su mejora en salud mental después de perder de forma trágica a su madre y ver como su marido entraba en prisión en pocos meses.