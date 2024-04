La foto de Dani Alves que confirma lo que era un secreto a voces

Dani Alves también ha conseguido reconducir su relación con Joana Sanz. El ex del Barcelona sigue disfrutando de la libertad provisional tras pagar un millón de euros de fianza y el brasileño ya es uno más en la vida social de la Ciudad Condal. En los últimos días ha sido cazado paseando junto a su mujer de la mano por las calles de la ciudad confirmando su reconciliación.

Dani Alves sigue copando portadas y no hay día que se publique una información sobre el ex del Barcelona, que sigue disfrutando de la libertad tras pasar 14 meses en la prisión de Brians 2 después de ser condenado a cuatro años y medio por la violación a una joven en los baños de la sala VIP de la discoteca Sutton de Barcelona.

El pasado 25 de marzo Dani Alves consiguió salir de la cárcel en la que llevaba desde el 20 de enero de 2023 después de conseguir reunir un millón de euros de fianza y una de las primeras cosas que ha hecho el brasileño ya fuera de la cárcel ha sido recuperar el amor de la que era y sigue siendo su mujer hasta el día de hoy, Joana Sanz.

Dani Alves y Joana Sanz

Joana Sanz confirmó su ruptura con Dani Alves después de que el jugador confesara su infidelidad en el mes de diciembre de 2022 pero a pesar de ello nunca dejó de lado a su marido, al que visitó en numerosas ocasiones durante sus 14 meses en la cárcel. Incluso su declaración durante el juicio pudo ayudar a rebajar la pena pedida por la Fiscalía para el jugador, que era de 9 años de prisión.

Todo hacía indicar que la relación estaba acabada y más con los rumores que situaban a la modelo canaria con un reconocido cantante, con el que se le habría visto incluso en un restaurante de Madrid durante la estancia de Dani Alves en prisión. Por ello, el futbolista habría pedido publicar a su mujer una foto en las redes sociales para espantar todos los rumores. De ahí a la imagen de las manos entrelazadas con el lema «1+1=1» tatuado en la mano del ex del Barcelona.

Esta foto hacía atisbar una posible reconciliación entre Dani Alves y Joana Sanz y unas fotos publicadas por Diez Minutos la han confirmado. Esta revista ha llevado a su portada una imagen del futbolista y la modelo paseando juntos de la mano por las calles de Barcelona. Una imagen vale más que mil palabras en este caso y demuestra que la canaria le ha dado una segunda oportunidad al jugador condenado a cuatro años y medio de cárcel por violación.

Joana Sanz y la repercusión en el trabajo

Joana Sanz, cuya entrada de Dani Alves en prisión coincidió con la trágica pérdida de su madre, se pronunció hace unos días a través de las redes sociales como había afectado toda esta situación y exposición en su trabajo. Hay que recordar que la canaria está considerada como una de las mejores modelos del país y ha trabajado para multitud de firmas.

«¡Qué maravilla trabajar con olor a océano! Quería aprovechar, ya que es mi ‘day off’, ya que estaré aquí para trabajar una semana», comenzó diciendo Joana Sanz en un vídeo publicado hace unos días en las redes en el que habló sobre su situación.

«Quería agradecer a las personas que me han abrazado por la calle, que se me han acercado para darme palabras de cariño. Hay personas muy bonitas, que me quedo con eso, que es lo que me sigue manteniendo aquí en redes sociales, si no yo me sacaba todo. Porque, ¿para qué?», dijo después de atravesar uno de los peores momentos de su vida. «Yo no soy masoquista como para estar recibiendo odio y, bueno, en fin… Estoy feliz, contenta, emocionada, trabajando y trabajando, y en paz mental», afirmó.

Curiosamente, después de la publicación de las fotos, Joana Sanz también ha reaccionado a través de las redes sociales subiendo una historia sobre su actual situación sentimental. La modelo ha puesto una cara de incógnita en el apartado en el que tenía que definir su situación sentimental.

Así que, después de anunciar su divorcio en las mismas redes tras salir a la luz el escándalo de Dani Alves, parece que ahora el futbolista brasileño ha recuperado el amor de su mujer. Su otra lucha ahora está en no regresar a prisión y conseguir una absolución para poder volver a ganarse la vida en el mundo del fútbol.

Dani Alves y su abogada, tienen la intención de recurrir la sentencia incluso al Tribunal Supremo. Hasta el momento, y a la espera de una sentencia firme, Dani Alves tiene la obligación de presentarse cada viernes en el Palacio de la Justicia de Barcelona.