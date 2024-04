El futuro profesional de Joana Sanz, en peligro tras la decisión que ha tomado

Joana Sanz era conocida antes de su relación con Dani Alves gracias a todo lo que consiguió encima de las pasarelas. Cuando estalló el caso del futbolista la modelo intentó mantenerse al margen, pero con el paso del tiempo ha dado declaraciones contradictorias que le han situado en el centro de la polémica. En un primer momento confirmó que quería separarse de Dani, aunque los hechos demuestran que no ha cumplido con su palabra. En los últimos días ha salido a la luz una fotografía de Joana dándole la mano a Alves. Los responsables de las principales empresas de moda no entienden el comportamiento de la creadora de contenido y aseguran que su trayectoria profesional corre un serio peligro.

Joana Sanz ha tocado un tema bastante sensible que moviliza a muchos sectores de la sociedad. Las marcas no quieren estar vinculadas a ningún escándalo de este tipo, por eso cabe la posibilidad de que le den la espalda a Sanz. Su imagen pública cada vez está más deteriorada, a pesar de que cuando salió a la luz lo que le había sucedido a Dani consiguió controlar la situación. De hecho hubo gente que se posicionó a su lado y recordó que ella no tenía nada que ver en lo que había pasado. La modelo comenzó a recibir ataques y críticas a través de las redes sociales que le hicieron mucho daño, así que dio un paso adelante y destapó el infierno que estaba viviendo.

La modelo llegó a una conclusión: Tenía que abandonar el Universo 2.0 para evitar que le siguieran insultando y acusando. El problema es que regresó a Instagram por todo lo alto y comenzó a publicar una serie de mensajes en Twitter que mostraron una cara que hasta la fecha había estado oculta. Fueron muchos los que acusaron a Johana de estar burlándose de la mujer que había denunciado a Dani Alves. Todo esto ha generado una serie de conflictos que ya están en boca de las personas que controlan y toman decisiones dentro del mundo de la moda.

El futuro de Joana Sanz está en juego

Lo primero que hizo Joana Sanz cuando detuvieron a Dani Alves es asegurar que no dependía económicamente de él. Insistió en que había estado trabajando toda la vida, de ahí que tuviese sus ahorros. En aquel momento era un rostro muy cotizado y continuaron llamándola para representar a marcas, pero de un momento a otro su situación cambio. ¿El motivo? Aseguró públicamente que no iba a juzgar a Dani porque quedaban muchos aspectos por resolver, declaraciones que no sentaron bien a gran parte de la audiencia.

Ángel Herrera, director de Salvador Models, apunta en ‘La Vanguardia’ que «las marcas desean transmitir sus valores en sus campañas y los modelos que eligen deben contribuir con su imagen al mensaje que desean proyectar. Hay muchas consideraciones a tener en cuenta, pero normalmente las polémicas con carga negativa suelen conllevar una huida por parte de las marcas». Este profesional insiste en que los errores que ha cometido Sanz “no juegan a su favor”.

Hay otra profesional muy conocida que ha decidido dar su opinión al respecto en el citado medio. Prefiere no desvelar su identidad, pero forma parte de una de las empresas más importantes de la industria de la moda y ha explicado en qué se fija su empresa a la hora de fichar a nuevas modelos.

«cuando contratamos a una modelo, contamos con que es una ‘cara blanca’, es decir que no va acompañada de un contexto ni una historia detrás. La protagonista ha de ser la colección que lleva puesta, y si el mensaje deja de ser la colección y pasa a ser la historia de la modelo el protocolo cambia». Esto quiere decir que Joana está en un punto muerto, pues no solo ha perdido clientes, tampoco le van a hacer ninguna oferta para trabajar en nuevas entidades.

Joana Sanz lleva un tiempo sin recibir ofertas

Ha salido a la luz la estrategia que está siguiendo Joana Sanz para intentar que el público piense que todo sigue en orden. Aunque en su muro de Instagram los tres primeros post fijados muestran campañas de hace un año para Jimmy Choo, Wella y Etam, la influencer lleva mucho tiempo sin trabajar para este tipo de marcas. Lo último que hizo fue una campaña para una firma de moda local alemana llamada Heine.

Joana dio una entrevista en el programa que Santi Acosta presenta en Telecinco e hizo unos comentarios desafortunados. Insistió en que solamente había una persona con autoridad para juzgar al futbolista: el juez que estaba instruyendo el caso. Fueron muchos los que criticaron las palabras de Sanz y ella no pidió disculpas. Todo esto ha ido aumentando la tensión y cabe la posibilidad de que la modelo tenga que estar retirada durante un tiempo.