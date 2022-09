El Barcelona ha vuelto a demostrar que puede mejorar mucho en la despedida de sus leyendas en la sección de baloncesto. Esta vez, el mal parado ha sido Pierre Oriola. El que fuera capitán del equipo ha anunciado en sus redes sociales su marcha por decisión «unilateral» del club. El jugador español dejó la disciplina azulgrana el pasado mes de junio y es ahora cuando lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales. El Barcelona, al igual que con Oriola, no estuvo anda acertado con la marcha del que era su capitán Ante Tomic en 2020.

«Hola culers, hoy le puse fin a un sueño. Mi sueño. Cinco años vistiendo la camiseta del mejor club del mundo, defendiendo estos colores en cada partido y sobre todo consciente en todo momento de lo que es el Barça y lo que significa este escudo. Saliendo por decisión técnica a dos años para terminar mi contrato (rescindido unilateralmente por el club el 30 de junio de 2022), pero sabiendo que siempre di lo mejor cuando tuve la oportunidad. Me voy con la calma y orgullo de quien da el 100% desde el primer hasta el último día pero eso no significa que este no fuera el final que quería en este club», comienza en el comunicado. Y es que el jugador tenía contrato hasta 2024, pero fue el club quién le rescindió el contrato a finales del pasado mes de junio.

«Gracias a todos los compañeros que he tenido a mi lado estos años, y a todas las personas que hicieron posible que fuera parte de esta gran familia. Por último y lo más importante, gracias Palau. No tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos ustedes. Para los que siempre han sido leales al equipo y siempre han tenido buenas palabras para mi. Me has hecho sentir como en casa desde el primer día y me lo llevaré para siempre. ¡¡Nos vemos pronto culers», finaliza Oriola en el comunicado que ha publicado en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pierre Oriola Garriga (@pierreoriola)

Con este comunicado oficial, Pierre Oriola dice adiós al que fue su club desde 2017 procedente del Valencia Basket. Con el Barcelona, logró una Liga y cuatro Copas del Rey, pero en su última temporada con el conjunto azulgrana, el jugador español estuvo muy marcado por las lesiones, por lo que no fue un jugador habitual a las órdenes de Jasikevicius.