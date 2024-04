Dani Alves lo confirma: el gesto que demuestra su relación con Joana Sanz

Dani Alves acudió el pasado viernes por cuarta vez a la Audiencia de Barcelona cumpliendo con su obligación desde que está en libertad provisional y en esta ocasión parece que ha confirmado lo que era un secreto a voces: su reconciliación con Joana Sanz. El ex del Barcelona tuvo un gesto con una periodista que parece que lo deja claro días después de que fuera pillado, junto a su mujer, caminando de la mano juntos por las calles de la Ciudad Condal. Así que blanco y en botella.

Mientras disfruta de su libertad provisional con la única obligación de acudir todos los viernes al Palacio de Justicia de Barcelona, Dani Alves volvió a ser la pasada semana noticia por su presunta reconciliación la que sigue siendo su mujer, Joana Sanz. Una imagen en las redes sociales de dos manos entrelazadas y otra foto de ambos paseando juntos por las calles de la ciudad prácticamente lo confirmaban y ahora el brasileño ha tenido un gesto que parece asegurarlo.

Dani Alves, junto a su abogada Inés Guardiola, acudió el pasado viernes por cuarta vez a la Audiencia de Barcelona para dar la cara ante la justicia y fue preguntado por los periodistas que se dieron cita en el lugar. A la respuesta de sí había vuelto con Joana Sanz, el ex del Barcelona respondió con una sonrisa y guiñando el ojo a la reportada en un claro signo de confirmación, según los presentes en la escena.

Esto confirmaría que Dani Alves ha conseguido recuperar el amor de su mujer, después de que esta anunciara el final de una «etapa» a través de un comunicado en las redes tras el ingreso del brasileño en la prisión de Brians 2. Pese a todo el revuelo causado y que el jugador confirmara la infidelidad, la modelo canaria no dejó de visitarlo durante los 14 meses en los que estuvo en la cárcel.

Cazan a Dani Alves y Joana Sanz

Dani Alves volvió a estar en el foco de la noticia la pasada semana después de que la revista Diez Minutos publicara una foto de la mano junto a Joana Sanz paseando por las calles de Barcelona. Una imagen que valía más que mil palabras y que confirmaba la reconciliación entre ambos después de que se especulara con una relación entre la modelo y un famoso cantante, con el que habría sido visto en un conocido restaurante de Madrid durante la estancia del futbolista en prisión.

Ante estos rumores, Dani Alves pidió en su día a su mujer publicar una foto juntos para reflejar la unión del matrimonio en el peor momento de ambos. Por ello, la modelo habría optado por subir una foto de ambos con las manos entrelazadas con un mensaje de «1+1=1» tatuado en el brazo del ex del Barcelona. Esta imagen, subida a propuesta del jugador según confirmó 20Minutos, ya daba lugar a que una posible reconciliación estaba en camino.

La nueva vida de Dani Alves

Así que parece que Dani Alves ha conseguido uno de sus primeros objetivos desde que salió de prisión a finales de marzo después de 14 meses: recuperar el amor de su mujer. Sobre ello, también opinó la modelo canaria en un mensaje publicado en las redes sociales en el que habló de todo el revuelo mediático de los últimas semanas.

«Quería agradecer a las personas que me han abrazado por la calle, que se me han acercado para darme palabras de cariño. Hay personas muy bonitas, que me quedo con eso, que es lo que me sigue manteniendo aquí en redes sociales, si no yo me sacaba todo. Porque, ¿para qué?», dijo después de atravesar uno de los peores momentos de su vida. «Yo no soy masoquista como para estar recibiendo odio y, bueno, en fin… Estoy feliz, contenta, emocionada, trabajando y trabajando, y en paz mental», escribió hace unos días en su perfil oficiales en las redes sociales.

Joana Sanz sigue centrada en el trabajo mientras que Dani Alves tiene puesto el foco en, de la mano de su abogada Inés Guardiola, conseguir ser absuelto de un caso de violación por el que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel. Incluso tiene la intención de ir hasta el Tribunal Supremo con el objetivo de poder limpiar su imagen y poder volver a ganarse la vida con el fútbol, algo que es el verdadero objetivo del jugador según publicaron diferentes medios.

A la espera de ello, tendrá que presentarse cada viernes en la Audiencia de Barcelona también a la espera de conocer una sentencia en firme para saber si tiene que volver a la prisión. De momento, los representantes legales de la víctima siguen presentando recursos para que el futbolista cumpla su condena por agresión sexual a una joven en los baños de la sala VIP de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado diciembre de 2022.