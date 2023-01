Carlos Alcaraz ha empezado el 2023 con la peor noticia posible. Una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna derecha, producida mientras se entrenaba, le hará perderse el primer mes de competición, incluyendo un Open de Australia en el que tenía grandes expectativas puestas, incluso de cara a una potencial victoria en Melbourne. La realidad es, sin embargo, muy diferente, y el número uno no podrá proteger como desearía su puesto de privilegio en el ranking ATP, aunque no es descabellado pensar que saldrá del torneo australiano aún como líder de la clasificación.

Tres tenistas pueden aspirar a arrebatarle el cetro del tenis mundial al lesionado Alcaraz en el Open de Australia. La renta que maneja Carlos con respecto a sus perseguidores y la cantidad de puntos que defienden estos, sumamente importante en algunos casos y superior a los 90 que consiguió el murciano en 2022 –tercera ronda–, hacen que el joven español no tenga por qué caerse del número uno del mundo el próximo 30 de enero, primer día de actualización del ranking ATP tras el primer Grand Slam del año. Novak Djokovic, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas intentarán que no sea así.

Cabe resaltar que el máximo perseguidor de Carlos Alcaraz en la clasificación ATP es Rafa Nadal, número dos y que será primer cabeza de serie en el Open de Australia, pero el manacorí no tiene opciones matemáticas de subir a lo más alto del ranking en el torneo de Melbourne. El motivo es, paradójicamente, su triunfo en la edición de 2022, que le hace defender 2.000 puntos y no tener la posibilidad de sumar más a su casillero, como mucho restar 90 en caso de título a una desventaja de 1.050 con la que llegará a Melbourne Park.

Volviendo a los contendientes, el que más opciones tiene de arrebatarle el número uno de la ATP a Alcaraz es Novak Djokovic, principalmente porque es el gran favorito al título en el Open de Australia. El serbio, de vuelta tras su deportación en 2022, llega a un territorio que, olvidadas las rencillas, es su preferido si hablamos de resultados, con nueve títulos de campeón en la Rod Laver Arena. Nole llegará al torneo con 4.970 puntos si cede en la final de Adelaida –ante Korda– y 50 más, 5.020, si la gana, por lo que podría sumar 2.000 en caso de título y alzarse de nuevo en lo más alto de la clasificación.

Djokovic, Ruud y Tsitsipas, aspirantes

A Novak sólo le vale ganar el Open de Australia, mientras que Casper Ruud, el otro aspirante, puede subir al número uno por el que pelea desde el US Open –entonces se lo llevó Alcaraz en la final– alcanzando el último partido del torneo e incluso cediendo, siempre y cuando Djokovic no llegue a la final y le gane, algo que podría activar una carambola dependiente de resultados de la próxima semana. Ruud tampoco pudo participar en la edición de 2022, en su caso por una lesión de tobillo, por lo que no defiende puntos y contando con los 5.720 con los que saldrá el lunes, día en el que empieza una participación en Auckland que le podría reportar hasta 250 más.

La última opción es la de otro desmarcado cabeza de serie en el Open de Australia, un Stefanos Tsitsipas, que jugó y perdió las semifinales de la temporada pasada, algo que le otorgó 720 puntos, por lo que podría sumar un máximo de 1280 si vence en el torneo. Con esta cantidad sobrepasaría a Alcaraz, con un número potencial de 6.995 puntos –por 6.730 de Carlos–, aunque tendría que esperar a las cuentas de Casper Ruud en caso de que este fuera finalista.