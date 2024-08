Cubarsí derrapa en el gran estreno de Flick

El inicio de temporada para Pau Cubarsí en el Barcelona está siendo complicado. Tras disfrutar de sus merecidas vacaciones una vez acabó la temporada pasada, ganó el oro olímpico con España en París 2024 y se ha erigido como indiscutible en el centro de la defensa para Hansi Flick. Frente al Athletic cometió un penalti y volvió a ver amarilla igual que en la primera jornada.

A sus 17 años, no hay dudas en decir que Pau Cubarsí es uno de los centrales españoles más prometedores del panorama nacional e internacional. Pero hay que ir despacio con él, y no correr tanto como algunos quieren. Ya es indiscutible en el Barcelona y debutó con la selección española absoluta. No fue a la Eurocopa para representar a España en los Juegos Olímpicos y trajo de vuelta un oro olímpico, siendo también muy importante para Santi Denia en el centro de su defensa.

Cubarsí regresó a Barcelona y directamente entró en el once titular de Hansi Flick. Tampoco tiene mucho más el Barcelona en su plantilla, y el central culé ya hizo muchos méritos la temporada pasada con Xavi. Pero dada su juventud, Pau sigue cometiendo errores que le pueden costar muy caro al cuadro culé.

Frente al Valencia, en la primera jornada de la Liga EA Sports, vio cartulina amarilla en el descuento del primer tiempo y en la segunda parte tuvo que ser expulsado. Agarró a Hugo Duro en el centro del campo cuando el delantero del Valencia se iba solo hacia el área del Barcelona. Pero Cubarsí se salvó, ya que entre Sánchez Martínez y el VAR le salvaron.

Expulsión y penalti perdonado

También le salvaron los árbitros a Cubarsí en Mestalla de cometer su primer penalti de la temporada. Empujó a Hugo Duro cuando el delantero valencianista iba a rematar de cabeza a bocajarro impidiéndole que lo pudiese hacer. Un error claro por parte del defensa y un error mucho más grave por parte del colegiado de campo y el del VAR.

Flick lo retiró del campo en el minuto 64 de partido sabiendo que corría el riesgo de terminar expulsado. En la segunda jornada de la Liga EA Sports contra el Athletic, el joven central español volvió a ser titular y volvió a cometer errores que pudieron costarle dos puntos al Barcelona.

Al borde del descanso, con el Barcelona ganando 1-0 gracias al tanto de Lamine Yamal, Pau Cubarsí cometió un infantil penalti sobre Berenguer. Llegó muy tarde a la pelota y lo derribó claramente. Al igual que ocurrió en Mestalla, Gil Manzano también se lo iba a perdonar, pero esta vez el VAR sí actuó, llamó al colegiado y este lo terminó pitando.

Dos amarillas en dos partidos

De esta manera, Cubarsí metió al Athletic en el partido y vio su segunda cartulina amarilla del partido. Esta vez sí aguantó con ella todo el partido y Flick no le retiró del campo. Pero el central del Barcelona ya está a solamente tres tarjetas amarillas de su primera sanción por acumulación de cartulinas y solamente estamos en la segunda jornada del campeonato. Un Cubarsí que durante los Juegos Olímpicos ya vio dos cartulinas más.

El próximo viernes llega la convocatoria de la selección española y de la sub-21 para nuevos partidos internacionales. Lo normal es que Cubarsí comience a ser un fijo para Luis de la Fuente, pero hay que recordar que viene de jugar los Juegos Olímpicos y desde mitad de julio no ha tenido descanso. Por esa razón, veremos si la Federación decide no llamarle esta vez y darle descanso para que continúe mejorando su juego en el Barcelona a sus 17 años.