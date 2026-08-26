Cuándo es el Partizán – Getafe de la Conference League: horario y canal de TV para ver en directo el partido

El Getafe busca su clasificación para la siguiente fase en la Conference League y lo hará frente al Partizán en Belgrado. El club madrileño ganó en la ida 3-1, por lo que tienen una ventaja considerable de la que se tratará de aprovechar. También podría influir la situación del combinado serbio, ya que la directiva y el entrenador, quede como quede la eliminatoria, van a dimitir tras este choque. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo este partidazo.

Partizán – Getafe de la Conference League: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Getafe viaja a Belgrado para enfrentarse al Partizán en el partido que corresponde a la vuelta de las eliminatorias de la Conference League. Los de José Bordalás consiguieron ganar en el Coliseum por 3-1 gracias a los goles de Enes Ünal, Andrés García y Johan Mojica. Ahora los azulones tienen que hacer valer esa ventaja y no perderla en el Stadion FK Partizan. La UEFA ha programado este partidazo para este jueves 27 de agosto y el cuero tiene que comenzar a rodar en Serbia a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Partizán – Getafe de la Conference League: canal de TV y cómo ver online

Todo aquel aficionado que quiera disfrutar del Partizán – Getafe de la vuelta de las eliminatorias de la Conference League podrá hacerlo de manera gratuita a través del canal de Youtube de la entidad madrileña. Esto quiere decir que el choque se podrá ver en streaming y en vivo online con un ordenador o también con un teléfono móvil, una tablet o una smart TV mediante la aplicación de esta plataforma digital. Esto significa que no se podrá ver en directo por televisión por un canal de televisión convencional.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a este choque del cuadro azulón en la vuelta de las eliminatorias de la Conference League. Cuando finalice el Partizán – Getafe publicaremos la crónica del choque y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde Belgrado.

Dónde escuchar por radio en directo el Partizán – Getafe

Por otro lado, todos los aficionados del conjunto azulón que no vayan a poder ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque de la vuelta de las eliminatorias de la Conference League podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Stadion FK Partizan para narrar el minuto a minuto del Partizán – Getafe.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Partizán – Getafe?

El Stadion FK Partizan, situado en la ciudad de Belgrado, Serbia, será el escenario donde se jugará este emocionante Partizán – Getafe que corresponde a la vuelta de las eliminatorias de la Conference League. Este recinto deportivo se inauguró en 1951 y en su interior caben unas 33.000 personas. Los azulones tendrán que intentar sobrevivir a ese infierno serbio para estar en la siguiente ronda de la competición de bronce del fútbol europeo.

La UEFA ha designado al árbitro suizo Urs Schnyder para que imparta justicia en el Partizán – Getafe que corresponde a la vuelta de las eliminatorias de la Conference League. Su compatriota Lukas Fähndrich será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas en el VAR para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que revise las acciones dudosas que se produzcan en el monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Stadion FK Partizan.