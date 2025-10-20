Cuándo juega el Villarreal contra el Manchester City: horario y por qué canal ver en directo el partido de la Champions League.

El Estadio de la Cerámica está listo para acoger un auténtico partidazo de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League como es este Villarreal – Manchester City. Los de Marcelino intentarán dar la sorpresa imponiéndose al equipo de Pep Guardiola, pero son conscientes de que no será nada sencillo porque los ingleses quieren recuperarse tras su último empate ante el Mónaco en la máxima competición continental. Te contamos cuándo se juega, el horario y el canal de televisión para ver en directo el choque del Submarino Amarillo.

A qué hora es el Villarreal – Manchester City de Champions League

El Villarreal recibe la visita del Manchester City en el Estadio de la Cerámica para jugar el partido correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. El Submarino Amarillo ha perdido un encuentro y ha empatado otro, por lo que sigue persiguiendo su primera victoria en la máxima competición continental. Eso sí, no será nada fácil, ya que el equipo que dirige Pep Guardiola es uno de los favoritos a llevarse el título y tiene a jugadores de la talla de Erling Haaland, aunque es verdad que los británicos siguen sin encontrar su mejor nivel.

Horario del Villarreal – Manchester City de la Champions League

La UEFA programó este apasionante Villarreal – Manchester City que corresponde a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League para este martes 21 de octubre. El organismo que preside Aleksander Ceferin fijó este choque entre el Submarino Amarillo y el cuadro británico en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el duelo pueda comenzar puntualmente en el Estadio de la Cerámica.

Dónde ver el Villarreal – Manchester City en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país íntegramente todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Villarreal – Manchester City de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye el fútbol europeo para disfrutar de todo lo que suceda en este frenético choque que se juega en el Estadio de la Cerámica.

Además, todos los aficionados del Submarino Amarillo y los amantes de las competiciones europeas en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Villarreal – Manchester City de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan ver el choque por un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Estadio de la Cerámica.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en esta jornada 3 de la fase de liga de la Champions League, donde prestaremos especial atención a los representantes españoles que la juegan. Una vez suene el pitido final en el Estadio de la Cerámica publicaremos la crónica de este Villarreal – Manchester City y compartiremos las reacciones importantes que nos lleguen desde Castellón.

Dónde escuchar por radio en directo el Villarreal – Manchester City

Todos aquellos seguidores del Submarino Amarillo que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partidazo de la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Estadio de la Cerámica para contar el minuto a minuto de este Villarreal – Manchester City de la máxima competición continental.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Villarreal – Manchester City

El Estadio de la Cerámica, conocido anteriormente como El Madrigal y ubicado en Castellón, será el escenario donde se juegue este apasionante Villarreal – Manchester City correspondiente a la jornada 3 de la fase de liga de la Champions League. Este campo se inauguró en 1923, por lo que hace dos años celebró su centenario. Tiene capacidad para recibir a unos 23.500 aficionados y se espera un auténtico ambientazo este martes para animar a los de Marcelino García Toral a conseguir su primera victoria en esta competición.