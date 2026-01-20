Cuándo se juega el Atalanta - Athletic: horario del partido de Champions League y cómo ver en directo por TV.

El Athletic Club afronta su primera final anticipada en la Champions League. Los de Ernesto Valverde quieren avanzar a la siguiente ronda y para ello van a tener que ganar los dos partidos que le quedan. Por ahora deben centrarse en su próximo rival, la Atalanta, a la que se miden en Bérgamo y en un choque que será muy complicado, ya que los italianos arrancan esta fecha entre los ocho primeros en la tabla. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo lo que suceda en esta jornada 7 de la máxima competición continental.

Horario del Atalanta – Athletic Club: cuándo es el partido de la Champions League

El Athletic Club tiene que viajar a Italia para enfrentarse a la Atalanta en el partido que corresponde a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto vasco espera poder asaltar el Estadio de Bérgamo para sumar tres puntos que serían de vital importancia para los de Ernesto Valverde, ya que el triunfo permitiría seguir teniendo opciones de estar en los playoffs de la máxima competición continental de cara a la última fecha de esta ronda. El gran problema para los leones, el buen rendimiento de los italianos, ya que están entre los ocho primeros en la clasificación.

A qué hora es el partido de la Champions League Atalanta – Athletic Club

La UEFA ha programado este emocionante Atalanta – Athletic Club de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 21 de enero. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado el choque entre italianos y vascos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que no se produzcan altercados en la previa entre las aficiones y que el árbitro pueda dar comienzo a este encuentro de manera puntual en el Estadio de Bérgamo.

Dónde y cómo ver gratis el Atalanta vs Athletic Club en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de las diferentes competiciones de la UEFA fue Movistar+. Este Atalanta – Athletic Club correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que tener contratado el paquete que incluye los diferentes torneos del viejo continente para ver lo que suceda en el Estado de Bérgamo, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Todos los hinchas del cuadro rojiblanco y los amantes de las diferentes competiciones continentales en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atalanta – Athletic Club de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este medio, que estará disponible para que todos sus clientes accedan a ella para ver lo que ocurra en el Estadio de Bérgamo.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League, donde estaremos prestando especial atención a los representantes españoles que jueguen. Una vez termine el encuentro en Italia publicaremos la crónica de este frenético Atalanta – Athletic Club y compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que se puedan producir en el Estadio de Bérgamo.

Dónde escuchar por radio en directo el Atalanta – Athletic Club

Por otro lado, todos los hinchas del cuadro vasco que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo Atalanta – Athletic Club correspondiente a la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de Bérgamo para contar lo que estén haciendo los pupilos del Txinguirri Valverde.

Estadio y quién es el árbitro del partido Atalanta – Athletic Club

El Estadio de Bérgamo, ubicado en la ciudad italiana del mismo nombre, será el escenario donde se medirán la Atalanta y el Athletic Club en esta séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. Este campo se inauguró en 1928, por lo que está cerca de celebrar su centenario. Tiene aforo para recibir a casi 23.500 personas y se espera que este miércoles haya un gran ambientazo, ya que los tiffosi esperan alentar a los suyos para conseguir una victoria que les permita acabar entre los ocho primeros en la tabla.

La UEFA ha designado al árbitro holandés Danny Makkelie como el colegiado principal para impartir justicia en este Atalanta – Athletic Club de la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League. El inglés Michael Salisbury será el responsable del VAR y tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará ubicado entre los dos banquillos del Estadio de Bérgamo.