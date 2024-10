Cuándo se estrena el documental #SeAcabó de la selección femenina de fútbol y dónde ver por TV y online

El documental de la Selección Española Femenina de Fútbol, llamado #SeAcabó: Diario de las campeonas, ya tiene fecha de estreno e incluso plataforma para ver online este contenido de alto interés. La película documental no sólo recoge una serie de declaraciones inéditas de las jugadoras que ganaron el Mundial, sino que además se va a explorar como se vivió toda la polémica relacionada este equipo y con figuras destacadas como Jenni Hermoso.

Entre los personajes más relevantes destacan Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina, Sandra Paños, Lola Gallardo, y la propia Jenni Hermoso desvelarán detalles desconocidos hasta la fecha y analizarán las claves del movimiento social que se generó tras el beso.

Se trata de un proyecto audiovisual de You First Originals dirigido por Joanna Pardos, quien explica lo siguiente: «Las jugadoras relatan lo vivido en el último año desde un lugar donde no lo habían hecho nunca antes. Es la primera vez que muchas hablan de esto. Es un privilegio contar con testimonios tan personales de un hito que ha marcado un antes y un después en la historia deportiva y social de nuestro país».

Fecha de estreno del documental #SeAcabó de la selección española

El documental se estrenará el próximo 1 de noviembre de 2024 y hay altas expectativas debido a todos los temas que se afrontarán en dicho contenido, tanto deportivos como extradeportivos, si bien siempre relacionados con la selección española de fútbol femenino.

Gracias a todas ellas, el grito de «Se acabó» supuso el principio del fin. #SeAcabóDiariodelasCampeonas llega el 1 de noviembre. pic.twitter.com/A9mNHcL80M — Netflix España (@NetflixES) October 4, 2024

Las jugadoras entonces reclamaron una serie de cambios que hicieron que la FIFA interviniera, inhabilitando a Rubiales, lo que le llevó a dimitir. Además, Jorge Vilda fue cesado como seleccionador, después de haber conseguido guiar a la selección hacia la consecución del Mundial.

No fue lo único que sucedió por presión de las propias jugadoras. En un comunicado, solicitaron cambios estructurales dentro de la RFEF, incluyendo el cese de Andreu Camps, secretario general durante la época de Rubiales, algo que fue acordado junto con el Gobierno y por lo que ahora se ha inhabilitado a Pedro Rocha. La «reestructuración» que pidieron no quedó ahí, puesto que se incluía también al organigrama de fútbol femenino, el gabinete de presidencia, el área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad.

Donde ver el documental de la selección femenina de fútbol

Esta película/documental se estrenará de forma exclusiva en la plataforma Netflix, por lo que, si quieres ver la intrahistoria de la Selección Española Femenina de Fútbol, deberás suscribirte a la plataforma, que cuenta con tres planes:

Estándar con anuncios: 6,99 € al mes .

. Estándar: 13,99 € al mes (se pueden añadir pases de suscriptor/a extra por 5,99 € al mes).

(se pueden añadir pases de suscriptor/a extra por 5,99 € al mes). Premium: 19,99 € al mes (se pueden añadir pases de suscriptor/a extra por 5,99 € al mes).

Los co-productores ejecutivos, Javier Martínez y Luis Miguel Calvo, han señalado que esta es la historia de cómo «un grupo de mujeres excepcionales no sólo transformaron el deporte que aman, sino que también desafiaron y cambiaron las percepciones y estructuras sociales, inspirando a generaciones futuras a luchar por la igualdad y el reconocimiento. Es una crónica de resistencia, pasión y triunfo ante la adversidad, marcando un hito en la lucha por la igualdad en el deporte y en la sociedad».