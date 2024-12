Cuando cerraron el Calderón por altercados en un Atlético – Sevilla: «La afición la tomó con nosotros»

Bajo el frío del invierno madrileño, el ya extinto Vicente Calderón explotó. El Atlético claudicaba en la temporada 1991/1992 ante un Sevilla que danzó a orillas del manzanares su mejor coreografía grupal. Iván Zamorano por partida doble y Andrades habían tornado la emoción de una grada, que se ilusionaba con pelear por la Liga, en llano y enfado.

El cenit de la ira rojiblanco desembocó en un lanzamiento de objetos cuyo desenlace se tradujo con el cierre total del estadio. Hay quien dice que fue un vaso de cerveza, otros que una botella, lo más toscos que un mechero… Fuera el objeto que fuera, la realidad es que impactó en el labio de Merino González, árbitro del partido.

Competición tomó cartas en el asunto y clausuró el recinto rojiblanco. «No me gustaría jugar fuera, pero si hay que hacerlo no pasa nada. Si tenemos que pagar por un gamberro, pagaremos. Aunque lo cierto es que en otros campos se lanzan muchos más objetos y no pasa nada porque no alcanzan al árbitro», dijo por aquel entonces Luis Aragonés, entrenador del Atlético de Madrid durante esos años.

«Recuerdo que ese partido estaba en el banquillo. Tiraron desde la grada objetos que acabaron golpeando en el árbitro y nos sancionaron con el cierre del Vicente Calderón. Al final la afición la tomó con nosotros», relata durante su conversación con OKDIARIO Alfredo Santa Elena, ex jugador rojiblanco (1989-1993) que levantó dos Copas del Rey con el Atlético y ahora es actual entrenador del Toledo, equipo que pelea por ascender a Segunda RFEF.

El Atlético, exiliado a Cáceres por la sanción

«Ahora ha cambiado mucho el fútbol en ese aspecto. Hoy en día es impensable que eso suceda. Hay mucha educación deportiva y las sanciones a los clubes son mucho más fuertes. La gente es consciente de que puede perjudicar más a su equipo. Aquel día cerraron el Calderón y nos fuimos el siguiente partido a jugar a Cáceres», recuerda Alfredo.

Para más inri, la jornada sucesora escondía el derbi madrileño contra el Real Madrid. Lo que faltaba para que Jesús Gil terminara de entrar en combustión. Bramó contra la competición e incluso el Gobierno. «Existe la orden de que no ganemos ni Liga ni Copa del Rey. Pueden ser maniobras del Gobierno», rezuman los periódicos de aquella época.

La temperatura ascendió hasta tal punto que 25 de los 39 afiliados a la Asociación de Árbitros de Fútbol firmaron un escrito para dejar de arbitrar al club rojiblanco. Gil recurrió la sanción y el Comité de Apelación suspendió provisionalmente el cierre del Calderón, lo que permitió al Atlético ganar tiempo y disputar en su feudo un derbi contra el equipo blanco que, goles de Vizcaíno y Manolo mediante, les permitió subirse de nuevo al tren de la Liga.

La sanción se cumpliría en la siguiente jornada, que Gil llevó a Cáceres y acabó en debacle del Atlético ante el Deportivo. Los partidos entre rojiblancos e hispalenses siempre son calientes. Este domingo protagonizarán otro episodio de su inflamable rivalidad. Algo más tranquila por el regreso de Saúl Ñíguez, aunque comburente al fin y al cabo.