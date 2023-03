Xavier Estrada Fernández volverá al VAR. El árbitro catalán ha entrado en las designaciones arbitrales para la jornada 25 de la Liga Santander tras quedarse fuera el pasado fin de semana, después de denunciar a Javier Enríquez Negreira y su hijo por el Caso Negreira. Finalmente, el colegiado de Lérida estará presente en el VAR del Cádiz-Getafe, un duelo directo por la permanencia.

De esta manera, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) pone fin a la polémica y levanta el veto a Estrada Fernández tras relegarle la pasada jornada a asistente de VAR en el Real Sociedad-Cádiz y Rayo Vallecano-Athletic. Esta noticia saltó justo después de que el árbitro interpusiera una querella criminal contra Negreira y su hijo por corrupción deportiva.

Mientras los árbitros hacían piña en Las Rozas en una rueda de prensa a la que acudió todo el colectivo arbitral menos el catalán, Estrada se encontraba en Barcelona interponiendo su querella contra Negreira y su hijo. Dentro del CTA no sentó muy bien que denunciara al ex colegiado y no contestara la circular del organismo sobre su relación con Negreira.

⚖️ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la jornada 2⃣5⃣ en 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 División. 🟨🟥 Designaciones completas: https://t.co/sBZWaw6XEX pic.twitter.com/4XIZAfhbra — RFEF (@rfef) March 9, 2023

Pero el veto ya se ha terminado. Según RAC1, Estrada Fernández ya ha contestado a dicha circular sobre Enríquez Negreira. El catalán era el único árbitro que no la había contestado y ese era uno de los motivos por los que el CTA le metió en la nevera la pasada jornada. Una vez levantado el veto, el colegiado volverá al VAR para un partido que se antoja vital en la lucha por mantener la categoría.