El CTA amenaza con retirar árbitros federados en un torneo benéfico por la DANA por estar Mateu Lahoz

Mateu Lahoz desveló el boicot que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Comunidad Valenciana, como la Federación Valenciana de Fútbol (de la que es dependiente ese CTA), llevaron a cabo contra él en un torneo benéfico en la localidad de Lliria. La guerra que le han declarado en el organismo arbitral al ex colegiado internacional ha llegado hasta esta competición benéfica de niños en la que el objetivo era recaudar dinero para los afectados por la DANA.

En concreto, y tal y como desveló el propio Mateu Lahoz en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE, el ex árbitro iba a participar en el llamado Torneo Amigos Solidarios, un torneo de equipos de niños que se ha disputado este fin de semana en el Campo Municial El Canó de Lliria, localidad de la provincia de Valencia. El objetivo de este torneo era recaudar fondos para los afectados por la DANA.

El torneo, que también contaba con el apoyo y organización de ex jugadores como David Albelda o Sergio Ballesteros, anunció la presencia de Mateu Lahoz, que quiso ir con varios miembros de su familia para apoyar esta buena causa. Para este torneo, la Federación Valenciana y el Comité Técnico de Árbitros de esa región mandaron colegiados federados para pitar los partidos, pero una vez que se enteraron de que iba Mateu Lahoz también, anunciaron que si estaba el ex colegiado -en plena guerra con Medina Cantalejo- ellos se retiraban.

Es decir, un boicot en toda regla por parte del CTA, ya que pusieron como condición que si estaba Mateu, ellos retiraban a sus árbitros federados de este torneo. «Esto es cruel para la sociedad, los compañeros (en referencia a los colegiados federados de la Comunidad Valenciana) no tienen culpa, estaban en una tesitura muy complicada, si yo me ponía a arbitrar ellos tenían que abandonar», contó Mateu Lahoz.

«No quería hacer pasar a los compañeros. El arbitraje necesita mucha ayuda, no voy a parar de repetirlo, pueden salir los que mandan a insultarme, pero esto trascendía porque eran dos jornadas de fútbol, un torneo maravilloso», añadió Mateu Lahoz, al que Medina Cantalejo declaró la guerra.

La guerra entre Mateu Lahoz y el CTA

El ex árbitro internacional, uno de los colegiados españoles más famosos a nivel mundial en la última década, explicó que este boicot lo «decidió» la Federación Valenciana: «El CTA valenciano, menos mal que ganó Louzán y no Gomar… porque si en un torneo benéfico pasa esto… siguen pasando las horas y no lo entiendo, se me caía el alma». Con Gomar se refiere Mateu a Salvador Gomar, presidente de la Federación de Comunidad Valenciana, candidato en las últimas elecciones de la RFEF que ganó Rafael Louzán.

El torneo al que hace referencia Mateu Lahoz, y en el que se formó el boicot del CTA, según sus palabras, fue el torneo benéfico amigos solidarios por los equipos afectados por la DANA, celebrado este sábado y domingo en la localidad de Lliria. Mateu iba a arbitrar, pero cuando la Federación Valenciana se enteró, dio la orden de que allí no hubiera árbitros federados si Mateu arbitraba.