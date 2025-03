Mateu Lahoz, incrédulo con el comunicado del CTA: «No entiendo por qué los árbitros se pusieron nerviosos»

El ambiente que rodea al arbitraje español se caldea con el paso de los días. La mecha la prendió Mateu Lahoz cuando dejó caer que los ascensos de los árbitros estaban relacionados con el ‘Caso Negreira’. El comunicado del Comité Técnico de Árbitros (CTA) elevó su temperatura y de nuevo el mencionado ex colegiado ha vuelto a verbalizar su opinión al respecto.

«No tengo certezas, pero sé que todo el mundo da fe ciega de que en Cataluña este hombre tenía influencia. En mi caso lo único que ha provocado Negreira es una cena. Esto no tiene que sacarse de contexto. Es imposible que los árbitros con los que he tenido relación hayan tomado ninguna decisión beneficiando a un equipo. Imposible. Siempre lo he dicho. Mi sensación es que han árbitros muy buenos en España que no pitan lo que merecen en UEFA. Es mis sensación. Turpin, Taylor, Oliver, Marciniak… son muy representados en su país. En España no es así», dijo Mateu Lahoz.

«Cené yo solo. No hay ningún árbitro en españa que pueds decir porque sube o baja. Decidí que no quería seguir en el VAR. No me gusta como se utiliza el VAR. Lo digo desde 2018 y desde el argumento. Mis declaraciones del otro día no atacó a ningún árbitro, no sé por qué se pusieron nerviosos. Que se purge el caso Negreira y salga todo a la luz, porque el arbitraje español se ve perjudicado».

«El equipo arbitral ha dado una lección de manejo. Es una lástima para De Burgos, no haber sido cliente de Javier Enríquez Romero, porque aquellos que fueron clientes suyos hoy en UEFA les va mucho mejor». A día de hoy les ha ido mejor en UEFA a los que fueron clientes de Enríquez Romero desde la llegada de Velasco Carballo. Él tiene voz y voto, y son cosas que nos llaman la atención».

Noticia en desarrollo…