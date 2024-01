Cristiano Ronaldo se gasta 120.000 euros en un regalo para su madre

Cristiano Ronaldo siempre ha demostrado no ser tacaño con la familia, más bien todo lo contrario. El futbolista portugués constantemente tiene gestos cariñosos con sus seres queridos, destacando por sus regalos extravagantes. Junto a su pareja, Georgina Rodríguez, ambos son la personificación de la opulencia en sus publicaciones en redes sociales, mostrando joyas, relojes, vehículos de lujo y prendas exclusivas que están al alcance de muy pocos.

Sin embargo, en la víspera de Año Nuevo, el protagonismo lo tuvo la madre de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, quien cumplió 69 años. La familia se reunió en Madeira para celebrar juntos tanto el cumpleaños de la progenitora como la Nochevieja, compartiendo el momento a través de las redes sociales Katia, una de las hermanas del deportista.

Entre las publicaciones, destaca un emotivo vídeo en el que Aveiro llora de emoción al descubrir el regalo preparado por su hijo para su aniversario: un Porsche Cayenne decorado con un enorme lazo rojo. Cristiano Ronaldo Jr. guió a su abuela hacia el lujoso vehículo, valorado en unos 120.000 euros según la página oficial del fabricante de automóviles alemán.

El vídeo también muestra cómo la familia observa con alegría la reacción de Dolores Aveiro al encontrar su espectacular regalo. Sin embargo, según comenta Katia, la hija del futbolista, las lágrimas de su madre no se deben al valor económico, sino al hecho de que su hijo la haya recordado en un día tan especial. En su cuenta de Instagram, Katia escribió esto sobre el detalle de Cristiano Ronaldo: «Si está feliz, es porque su hijo se acuerda de ella y no por el valor del regalo. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días en la tierra serán largos».

❗️

Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 31, 2023